Новая Герань-5 К5-К: ГУР изучило российскую малогабаритную ракету

Герань-5 К5-К. Фото: typical_akkerman/Instagram

Россия превратила дрон "Герань-5" в полноценную малогабаритную крылатую ракету, способную разгоняться до 1000 км/ч. Один из таких аппаратов недавно упал на украинском поле практически неповрежденным. Специалисты ГУР разобрали оружие и обнаружили внутри систему наведения с китайским микрокомпьютером и почти сотню импортных деталей, которые Россия до сих пор может получать, несмотря на санкции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на анализ экспертов для проекта ГУР War&Sanctions.

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Обновленные характеристики "Герань-5" и как дрон стал ракетой

Российские войска начали применять модификацию "Герань-5 К5-К" в начале этой осени. Оружие претерпело существенные изменения. Благодаря новым аэродинамическим и техническим показателям эксперты теперь классифицируют его не как беспилотник, а как полноценную малогабаритную крылатую ракету.

Подробно изучить новинку удалось после того, как один из аппаратов с dgfd просто упал посреди поля в Украине и почти не получил повреждений.

Инженеры сохранили стандартную аэродинамическую схему. Ракета имеет однокилевое хвостовое оперение, руль направления и неподвижные стабилизаторы, а прямое стреловидное крыло расположено по схеме верхнеплана.

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Однако габариты и лётные характеристики у этой модели изменились:

Размер: длина сократилась с 6,5 до 4 метров, а размах крыльев — с 3,2 до 3 метров.

Высота: ракета теперь может подниматься на 6 километров (ранее пределом были 5 км).

Скорость: крейсерская скорость возросла до более 450 км/ч, а при маневрах скорость достигает 1000 км/ч.

Ударная мощь: вес термобарической боевой части ТББЧ-90 составляет 90 кг, дальность поражения осталась на уровне 1000 км.

Компоненты, обнаруженные в «Герань-5 К5-К». Фото: скриншот

Ракета приводится в движение турбореактивным двигателем ТРД-200. Россияне собирают его на заводе в Алабуге, используя китайские комплектующие. ГУР выяснило, что электронные комплектующие россияне полностью скопировали с последних версий реактивного БПЛА "Герань-4 Сикер". На борту установлены полетный контроллер, инерциальная навигационная система "SADRA seeker" (с модулем "МОХ"), трекер, mesh-модем и скопированная 16-элементная CRP-антенна Harxon GI-006.

Какие компоненты содержит "Герань-5 К5-К". Фото: скриншот

Главное отличие навигации заключается в блоке "Сусанин". Это оптико-электронная корреляционная система. Она считывает изображение через двухдиапазонную камеру, ведь в старых версиях использовались обычные оптические датчики. Блок "Сусанин" сравнивает её с эталонными фотографиями, загруженными в память. Это помогает ракете точно держать курс.

Обрабатывает все эти данные китайский микрокомпьютер "Coke Pi". Это аналог известного Raspberry Pi. Он спрятан в пластиковый корпус с маркировкой. Кстати, похожий вычислительный блок под названием "Сосиска" эксперты ранее находили в дронах "Гербера-2", но там он отвечал за отслеживание перехватчиков.

После разборки «Герани-5 К5-К» эксперты ГУР обнаружили внутри 93 электронных компонента, изготовленных иностранными компаниями.

В целом происхождение этих деталей следующее:

США — 52 компонента;

Китай — 10 компонентов;

Швейцарии — 10 компонентов.

При этом, чтобы скрыть каналы поставок, россияне активно стирают маркировку на электронике. В частности, они пытались скрыть названия на инерциальных модулях японской фирмы Murata и цифровых сигнальных процессорах DSP американского производителя Texas Instruments.

"Такие действия РФ свидетельствуют о том, что санкции работают и создают сложности для её цепочек поставок: растут цены, сроки поставки и риски срыва. А значит, системная работа по усилению санкционного давления и контролю за соблюдением ограничений способна лишить агрессора возможности продолжать войну", — подытожили в ГУР.

Новини.LIVE ранее сообщали, что российские оружейные заводы продолжают работать в обход международных ограничений. Несколько дней назад в ГУР раскрыли, что запасы российских войск превышают 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет, а ежемесячно враг собирает более двухсот единиц дальнобойного вооружения.

Кроме того, россияне усовершенствовали свои дроны "Гербера". Новая версия аппарата способна преодолевать до 1200 километров и несет 25 килограммов взрывчатого вещества — такой модернизированный беспилотник уже замечали даже на территории соседней Польши.

Главное управление разведки обнародовало список из 155 оборонных предприятий концерна "Ростех", поставляющих микросхемы и узлы для российских ракет, авиации и систем радиоэлектронной борьбы. Многие из этих производителей до сих пор не фигурируют в международных санкционных списках, из-за чего Кремль беспрепятственно находит лазейки для импорта технологий.