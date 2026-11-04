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Головна Новини дня Ракета накопичує ракети до зимових атак: ГУР розкрило кількість

Ракета накопичує ракети до зимових атак: ГУР розкрило кількість

Ua ru
4 листопада 2026 11:51
Скільки ракет має Росія станом на жовтень 2026 року: звіт розвідки ЦЕНЗОР.нет
Російська нерозірвана ракета на околицях селища України. Фото: ЦЕНЗОР.нет

Попри тиск санкцій, Росія все ще може виготовляти зброю та продовжувати війфну проти України. Відомо, що РФ накопичила понад 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет. Російський ВПК щомісяця випускає понад 200 одиниць далекобійного озброєння. Водночас виготовлення "Кинджалів" зупинено через брак точності, а партію Х-101 повернули на завод через дефекти.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР, передає Новини.LIVE.

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Темпи виробництва та загальні запаси ракет в Росії

Основним типом ракет в росіян для проведення масованих атак залишається крилата ракета Х-101. Щомісяця агресор планує випускати понад 80 таких ракет, а деякі заводи навіть перевиконують цей план. Однак розвідка фіксує технічні несправності у цьому типі зброї. Через дефекти під час скидання з літаків окремі партії Х-101 довелося повертати на підприємства для доопрацювання.

Наразі резерв балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М" у росіян оцінюється приблизно у 115 штук. Підприємства агресора стабільно виконують виробничі норми, випускаючи близько 65 таких ракет на місяць. Паралельно Росія працює над модернізацією цього ракетного комплексу, оскільки хоче суттєво збільшити радіус його дії до 550–700 кілометрів.

Запаси ракет РМ-48У, які використовуються у зенітних ракетних комплексах С-400, становлять близько 400 одиниць. Щомісяця їхня кількість поповнюється на 40 нових ракет.

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Також Росія має потужний арсенал протикорабельних ракет 3М55 "Онікс". Їхня кількість, включно з оновленими версіями, вже перевищила 600 штук. Росіяни переробили ці ракети для ударів по наземних об'єктах, збільшивши дальність польоту та інтегрувавши більш потужну бойову частину. За останні сім місяців ворог виготовив понад 55 таких одиниць.

Заморозка виготовлення "Кинджалів" та накопичення "Калібрів"

Разом з тим розвідка з'ясувала, що в Росії випуск гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал" наразі повністю призупинено. Таке рішення росіяни ухвалили через проблеми з точністю цього озброєння. Вивільнені виробничі лінії агресор перевів на створення іншої балістичної зброї.

А от ракет 3М22 "Циркон" росіяни накопичили в кількості 120 одиниць. Однак темпи виробництва залишаються відносно низькими. Лише протягом семи місяців 2026 року Росія змогла випустити трохи понад 30 таких ракет.

Значний резерв агресор утворив із крилатих ракет 3М14 "Калібр". Зараз на складах їх налічується понад 450 штук. Кожного місяця ворог випускає близько 29 нових "Калібрів".

Важливо, що більшу частину цих ракет Росія не використовує, а накопичує у стратегічному резерві.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що Росія готує масштабну зимову кампанію ударів по українській інфраструктурі, зосередившись на знищенні логістики та енергопостачання. Окупанти створили спеціальні дрони з зарядами, розрахованими на точкове зрізання електроопор ліній передач. Крім високовольтних ліній, під прицілом перебувають газотранспортні мережі, системи міського водопостачання, стратегічні мости та військові об'єкти по всій країні.

Для повітряного терору Росія накопичує значні запаси безпілотних апаратів. За даними експерта Сергія Бескрестнова ("Флеша"), російські підприємства розігнали темпи виробництва до 3000 реактивних версій "Шахедів" на місяць.

Одночасно фіксують і суттєву модернізацію деяких безпілотників. Зокрема, противник вивів у небо збільшену модифікацію апарата "Гербера" з радіусом дії до 1200 кілометрів і бойовою частиною у 25 кілограмів, причому цей варіант уже помічали навіть у повітряному просторі сусідньої Польщі.

ракети війна в Україні ГУР Росія ВПК крилаті ракети балістичні ракети
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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