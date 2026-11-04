Неразорвавшаяся российская ракета в окрестностях одного из населенных пунктов Украины. Фото: ЦЕНЗОР.нет

Несмотря на давление санкций, Россия по-прежнему может производить оружие и продолжать войну против Украины. Известно, что РФ накопила более 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет. Российский ВПК ежемесячно выпускает более 200 единиц дальнобойного вооружения. В то же время производство "Кинжалов" остановлено из-за недостаточной точности, а партию Х-101 вернули на завод из-за дефектов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР, передает Новини.LIVE.

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Темпы производства и общие запасы ракет в России

Основным типом ракет у россиян для проведения массированных атак остается крылатая ракета Х-101. Ежемесячно агрессор планирует выпускать более 80 таких ракет, а некоторые заводы даже перевыполняют этот план. Однако разведка фиксирует технические неисправности в этом типе оружия. Из-за дефектов при сбросе с самолетов отдельные партии Х-101 пришлось возвращать на предприятия для доработки.

В настоящее время запас баллистических ракет 9М723 "Искандер-М" у россиян оценивается примерно в 115 штук. Предприятия агрессора стабильно выполняют производственные нормы, выпуская около 65 таких ракет в месяц. Параллельно Россия работает над модернизацией этого ракетного комплекса, поскольку хочет существенно увеличить радиус его действия до 550–700 километров.

Запасы ракет РМ-48У, используемых в зенитных ракетных комплексах С-400, составляют около 400 единиц. Ежемесячно их количество пополняется на 40 новых ракет.

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Также Россия располагает мощным арсеналом противокорабельных ракет 3М55 "Оникс". Их количество, включая обновленные версии, уже превысило 600 штук. Россияне переделали эти ракеты для нанесения ударов по наземным объектам, увеличив дальность полета и интегрировав более мощную боевую часть. За последние семь месяцев противник изготовил более 55 таких единиц.

Приостановка производства "Кинжалов" и накопление "Калибров"

Вместе с тем разведка выяснила, что в России выпуск гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал" в настоящее время полностью приостановлен. Такое решение россияне приняли из-за проблем с точностью этого вооружения. Освободившиеся производственные линии агрессор перевел на создание другого баллистического оружия.

А вот ракет 3М22 "Циркон" россияне накопили в количестве 120 единиц. Однако темпы производства остаются относительно низкими. Только в течение семи месяцев 2026 года Россия смогла выпустить чуть более 30 таких ракет.

Значительный резерв агрессор создал из крылатых ракет 3М14 "Калибр". Сейчас на складах их насчитывается более 450 штук. Каждый месяц враг выпускает около 29 новых "Калибров".

Важно, что большую часть этих ракет Россия не использует, а накапливает в стратегическом резерве.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Россия готовит масштабную зимнюю кампанию ударов по украинской инфраструктуре, сосредоточившись на уничтожении логистики и энергоснабжения. Оккупанты создали специальные дроны с зарядами, рассчитанными на точечное срубание электроопор линий электропередач. Помимо высоковольтных линий, под прицелом находятся газотранспортные сети, системы городского водоснабжения, стратегические мосты и военные объекты по всей стране.

Для воздушного террора Россия накапливает значительные запасы беспилотных аппаратов. По данным эксперта Сергея Бескрестнова ("Флеша"), российские предприятия разогнали темпы производства до 3000 реактивных версий «Шахедов» в месяц.

Одновременно отмечается и существенная модернизация некоторых беспилотников. В частности, противник вывел в небо усовершенствованную модификацию аппарата "Гербера" с радиусом действия до 1200 километров и боевой частью весом 25 килограммов, причем этот вариант уже замечали даже в воздушном пространстве соседней Польши.