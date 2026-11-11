Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Модифицированные "Герани-5К": что изменила Россия в своём оружии

Модифицированные "Герани-5К": что изменила Россия в своём оружии

Ua ru
11 ноября 2026 09:18
Эксклюзив
Характеристики "Герань-5К": скорость, дальность и способность сбивать цели российские СМИ
Герань-5. Фото: российские СМИ

Появление модифицированных российских "Гераней-5К", которые по сути являются малогабаритными крылатыми ракетами, не станет серьезной проблемой для украинской ПВО. Несмотря на способность разгоняться до 1000 км/ч при пикировании, эти цели вполне уязвимы для имеющихся средств поражения Воздушных сил ВСУ.

Такое мнение высказал президент украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов, авиатор Геннадий Хазан в эфире Новини.LIVE.

Реклама

Россия превратила дрон в малогабаритную крылатую ракету

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан отмечает, что это уже не просто беспилотники, а полноценные модернизированные крылатые ракеты. Соответственно, и реагировать на них нужно как на угрозу ракетного уровня.

Крейсерская скорость аппарата составляет 450 км/ч. Однако наибольшие дискуссии вызвала информация о способности ракеты разгоняться до 1000 км/ч.

Геннадий Хазан объяснил суть этого показателя, чтобы избежать паники среди населения.

Читайте также:

"А вот показатель 1000 километров в час при отдельных маневрах — у этого показателя есть своя история... во время пикирования, например, это один из элементов полёта, эта крылатая ракета может разгоняться до тысячи километров в час", — уточнил авиатор.

Он подчеркнул, что основную часть маршрута ракета преодолевает со значительно меньшей скоростью. Иногда скорость снижается даже до 400 км/ч, особенно когда цель запрограммирована на максимальную дальность поражения, например, для удара по западным регионам Украины, где экономия топлива имеет критическое значение.

Западная электроника в российском оружии

Исследование уцелевших образцов модифицированных ракет позволило специалистам точно установить, какие именно элементы навигации использует противник. Наибольшее беспокойство вызывает подтвержденный факт наличия западных компонентов. Эксперт привёл пример системной проблемы с американскими процессорами фирмы Texas Instruments, которые продолжают обнаруживаться в российском оружии уже более двух лет.

Хазан предлагает действовать более радикально. По его мнению, необходимо опечатать исследованный образец с западными деталями и официально отправить его президенту США с четким вопросом об эффективности санкций. Эксперт отметил, что Россия получает детали через многочисленные компании, но подчеркивает, что соответствующие службы должны сделать невозможным доступ агрессора к компонентам, без которых невозможно собрать ракету.

Способна ли ПВО Украины сбивать "Герань-5К"

Несмотря на технические усовершенствования российского оружия, «Герань-5К» не является каким-то супероружием. Эксперт пояснил, что украинские Воздушные силы успешно противодействуют этим ракетам теми средствами, которые уже стоят на вооружении.

"Единственное, чего очень хочется, — это появление новых образцов вооружения, которые позволили бы увеличить коэффициент уничтожения этих объектов в воздухе, чтобы довести его до 92–96 %, это такой оптимальный коэффициент уничтожения", — пояснил он.

Новини.LIVE сообщали, что Россия модернизировала беспилотник «Герань-5», превратив его в компактную крылатую ракету со скоростью полета до 1000 км/ч. Почти весь аппарат упал в украинском поле, после чего специалисты ГУР исследовали детали. В системе наведения обнаружили китайский микрокомпьютер и около сотни деталей иностранного происхождения, которые враг до сих пор завозит в обход международных ограничений.

В то же время военная разведка опубликовала перечень из 155 российских заводов холдинга "Роселектроника", входящего в структуру "Ростеха". Эти компании массово выпускают микроэлектронику для ракет, БпЛА, комплексов РЭБ и боевой авиации, однако многие из них до сих пор не попали в санкционные списки союзников Украины.

Недавно россияне начали использовать в бою более габаритную модификацию дрона "Гербера" с радиусом полета до 1200 километров. Вес боевой части увеличили до 25 килограммов, а обломки этой усовершенствованной модели уже даже фиксировали на территории Польши.

Кроме того, армия РФ перешла к применению дронов с машинным зрением и элементами ИИ, способных поражать цели в автономном режиме. Такие аппараты сверяют маршрут с рельефом местности без подключения к GPS и самостоятельно захватывают объекты без участия человека, из-за чего обычные глушилки и системы РЭБ против них фактически бессильны.

российские войска ПВО ракеты дроны война в Украине герань
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации