Герань-5. Фото: российские СМИ

Появление модифицированных российских "Гераней-5К", которые по сути являются малогабаритными крылатыми ракетами, не станет серьезной проблемой для украинской ПВО. Несмотря на способность разгоняться до 1000 км/ч при пикировании, эти цели вполне уязвимы для имеющихся средств поражения Воздушных сил ВСУ.

Такое мнение высказал президент украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов, авиатор Геннадий Хазан в эфире Новини.LIVE.

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Россия превратила дрон в малогабаритную крылатую ракету

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан отмечает, что это уже не просто беспилотники, а полноценные модернизированные крылатые ракеты. Соответственно, и реагировать на них нужно как на угрозу ракетного уровня.

Крейсерская скорость аппарата составляет 450 км/ч. Однако наибольшие дискуссии вызвала информация о способности ракеты разгоняться до 1000 км/ч.

Геннадий Хазан объяснил суть этого показателя, чтобы избежать паники среди населения.

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"А вот показатель 1000 километров в час при отдельных маневрах — у этого показателя есть своя история... во время пикирования, например, это один из элементов полёта, эта крылатая ракета может разгоняться до тысячи километров в час", — уточнил авиатор.

Он подчеркнул, что основную часть маршрута ракета преодолевает со значительно меньшей скоростью. Иногда скорость снижается даже до 400 км/ч, особенно когда цель запрограммирована на максимальную дальность поражения, например, для удара по западным регионам Украины, где экономия топлива имеет критическое значение.

Западная электроника в российском оружии

Исследование уцелевших образцов модифицированных ракет позволило специалистам точно установить, какие именно элементы навигации использует противник. Наибольшее беспокойство вызывает подтвержденный факт наличия западных компонентов. Эксперт привёл пример системной проблемы с американскими процессорами фирмы Texas Instruments, которые продолжают обнаруживаться в российском оружии уже более двух лет.

Хазан предлагает действовать более радикально. По его мнению, необходимо опечатать исследованный образец с западными деталями и официально отправить его президенту США с четким вопросом об эффективности санкций. Эксперт отметил, что Россия получает детали через многочисленные компании, но подчеркивает, что соответствующие службы должны сделать невозможным доступ агрессора к компонентам, без которых невозможно собрать ракету.

Способна ли ПВО Украины сбивать "Герань-5К"

Несмотря на технические усовершенствования российского оружия, «Герань-5К» не является каким-то супероружием. Эксперт пояснил, что украинские Воздушные силы успешно противодействуют этим ракетам теми средствами, которые уже стоят на вооружении.

"Единственное, чего очень хочется, — это появление новых образцов вооружения, которые позволили бы увеличить коэффициент уничтожения этих объектов в воздухе, чтобы довести его до 92–96 %, это такой оптимальный коэффициент уничтожения", — пояснил он.

Новини.LIVE сообщали, что Россия модернизировала беспилотник «Герань-5», превратив его в компактную крылатую ракету со скоростью полета до 1000 км/ч. Почти весь аппарат упал в украинском поле, после чего специалисты ГУР исследовали детали. В системе наведения обнаружили китайский микрокомпьютер и около сотни деталей иностранного происхождения, которые враг до сих пор завозит в обход международных ограничений.

В то же время военная разведка опубликовала перечень из 155 российских заводов холдинга "Роселектроника", входящего в структуру "Ростеха". Эти компании массово выпускают микроэлектронику для ракет, БпЛА, комплексов РЭБ и боевой авиации, однако многие из них до сих пор не попали в санкционные списки союзников Украины.

Недавно россияне начали использовать в бою более габаритную модификацию дрона "Гербера" с радиусом полета до 1200 километров. Вес боевой части увеличили до 25 килограммов, а обломки этой усовершенствованной модели уже даже фиксировали на территории Польши.

Кроме того, армия РФ перешла к применению дронов с машинным зрением и элементами ИИ, способных поражать цели в автономном режиме. Такие аппараты сверяют маршрут с рельефом местности без подключения к GPS и самостоятельно захватывают объекты без участия человека, из-за чего обычные глушилки и системы РЭБ против них фактически бессильны.