Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час нічної атаки РФ в ніч проти 12 листопада війська РФ застосували велику кількість дронів, зокрема реактивних, а також балістичні ракети. За його словами, ефективність збиття балістики залежить від кількості ракет ППО.

Про це він ексклюзивно заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Ігнат розповів про особливості нічної атаки РФ

За словами Юрія Ігната, війська РФ в ніч проти 12 листопада застосували 116 дронів, 73 з них виявились реактивними. Також відомо про удари балістичними ракетами, "Бандеролями" та протикорабельними ракетами "Циркон".

Українська ППО в цю ніч збила 89 безпілотників, але російська армія використовує нові типи зброї. Складнощі збиття яких — це недостатня кількість ракет для перехоплення. Речник Повітряних сил повідомив, що війська РФ все частіше завдають атак саме реактивними дронами. Він зазначив, що складність збиття цілей також залежить від погодних умов та напрямку ударів.

"Перехоплювати балістику ми вміємо, можемо. Люди спроможні виконувати завдання в будь-які погодні умови й за умови будь-якої складності та наявності у нас ракет. Якби ракет було достатньо", — сказав він.

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Новини.LIVE інформували, що глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна стикнулась з гострою нестачею ракет-перехоплювачів Patriot. Він висловив сподівання, що проєкт FREYJA стане більш доступною альтернативою та допоможе в збитті балістики РФ.