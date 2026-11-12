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Ночная атака РФ: Игнат объяснил сложности сбивания баллистики

Ua ru
12 ноября 2026 13:14
Эксклюзив
Игнат объяснил сложности, связанные с расчетом баллистики РФ facebook.com/yuriy.ignat
Начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Начальник управления по связям с общественностью Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время ночной атаки РФ в ночь на 12 ноября войска РФ применили большое количество дронов, в том числе реактивных, а также баллистические ракеты. По его словам, эффективность сбивания баллистических ракет зависит от количества ракет ПВО.

Об этом он эксклюзивно заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Игнат рассказал об особенностях ночной атаки РФ

По словам Юрия Игната, войска РФ в ночь на 12 ноября применили 116 дронов, 73 из них оказались реактивными. Также известно об ударах баллистическими ракетами, "Бандеролями" и противокорабельными ракетами "Циркон".

Украинская ПВО в эту ночь сбила 89 беспилотников, но российская армия использует новые типы оружия. Сложность их сбивания заключается в недостаточном количестве ракет для перехвата. Представитель Воздушных сил сообщил, что войска РФ всё чаще наносят удары именно реактивными дронами. Он отметил, что сложность сбивания целей также зависит от погодных условий и направления ударов.

"Перехватывать баллистические ракеты мы умеем, можем. Люди способны выполнять задачи в любых погодных условиях, при любой сложности и при наличии у нас ракет. Если бы ракет было достаточно", — сказал он.

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Новини.LIVE сообщали, что глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков Patriot. Он выразил надежду, что проект FREYJA станет более доступной альтернативой и поможет в сбивании баллистических ракет РФ.

ПВО война в Украине атака Юрий Игнат баллистические ракеты реактивные дроны
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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