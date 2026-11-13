Погиб подросток: последствия утреннего нападения РФ на Запорожье
Массированный российский обстрел Запорожской области унес жизнь 17-летнего юноши. Россияне нанесли почти тысячу ударов по полусотни населенных пунктов региона. Число раненых уже достигло 15 человек, среди которых есть дети. Разрушены десятки частных домов, инфраструктура и автомобили местных жителей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Запорожской ОГА.
Утренний удар по Запорожской области
Российские войска дважды нанесли удары по Запорожью. Эта атака унесла жизнь 17-летнего юноши, он погиб на месте. Еще четверо горожан получили ранения различной степени тяжести. Взрывная волна и осколки серьезно повредили частные жилые дома. Сейчас все экстренные службы ликвидируют последствия обстрелов, а врачи спасают пострадавших.
Председатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что общее число пострадавших от вражеского огня в Запорожье и прилегающем районе возросло до 15 человек, среди них двое несовершеннолетних.
Россияне не прекращают терроризировать регион: только за сутки зафиксировано 972 обстрела. Под прицелом врага оказались 52 населенных пункта. В связи с этими нападениями в правоохранительные органы поступило 216 официальных обращений об уничтожении жилья, гражданской инфраструктуры и транспортных средств.
Российская армия использует весь имеющийся арсенал оружия для уничтожения прифронтовых городов и сел. Наибольшую угрозу в настоящее время представляют беспилотники: в частности, 731 вражеский дрон, преимущественно типа FPV, атаковал 42 населенных пункта области. Кроме того, захватчики активно сбрасывают авиационные бомбы. Было зафиксировано 17 авиаударов по 14 селам и городкам.
Также 38 населенных пунктов подверглись 212 мощным артиллерийским обстрелам. Еще 12 раз оккупанты применили РСЗО, обрушив сокрушительный огонь на пять мирных городов и сел Запорожской области.
Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 13 ноября Россия запустила по Украине 117 беспилотников с шести направлений, в том числе из оккупированного Крыма. Силы ПВО сбили 80 дронов.
Во время этого ночного налета под ударом оказалась больница в Шевченковском районе Киева. Один человек получил ранение, а спасатели и медики эвакуировали в безопасное место десятки пациентов и сотрудников.
В ту же ночь российские войска нанесли прицельный удар по многоэтажному дому в Ровно. В здании вспыхнул пожар, а травмы получили шестеро жильцов, среди которых двое детей.