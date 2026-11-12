Аварійно-пошукові роботи в Комишувасі. Фото: facebook.com/vkgunpzp

Уже одинадцяту добу тривають аварійно-пошукові роботи на місці російського авіаудару по Комишувасі Запорізької області, завданого вранці 2 листопада. Рятувальники знайшли ще двох загиблих людей та фрагменти інших тіл. Наразі встановлено 48 загиблих осіб.

Про це повідомила поліція Запорізької області, передає Новини.LIVE.

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У Комишувасі 11 день тривають пошукові роботи після авіаудару РФ

У поліції Запорізької області повідомили, що три дні пошуків тіл рятувальниками виявились безрезультатними. Натомість 12 листопада вдалось знайти двоє загиблих людей та фрагменти інших тіл. На місці обстрілу працюють криміналісти, слідчі та представники ДСНС. Безпеку пошуків на місці удару забезпечує антидронова група поліції.

До операції залучені рятувальники ДСНС з різних регіонів України:

"Також до проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи ДСНС Дніпропетровської, Івано-Франківської та Харківської областей, кінологічну службу ДСНС Сумської, Черкаської, Дніпропетровської та Донецької областей", — йдеться в джерелі.

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Фахівці центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проводять ідентифікацію знайдених тіл. Зазначається, що учасники аварійно-пошукових робіт роблять все можливе, щоб встановити осіб, що наразі вважаються зниклими.

Поліція Запорізької області зазначає, що сім'ї загиблих повинні мати змогу гідно поховати своїх близьких людей.

Фахівці на місці удару. Фото: facebook.com/vkgunpzp

Аварійно-пошукові роботи. Фото: facebook.com/vkgunpzp

Вирва після бомбардування. Фото: facebook.com/vkgunpzp

Ми писали, що телеканал CNN повідомив, що удар по Комишувасі Запорізької області став найсмертоноснішим по Україні у 2026 році. Журналісти проаналізувавши записи з нагрудних камер поліції виявили, що ця атака могла бути за тактикою double tap.

Новини.LIVE інформували, що українська розвідка вже встановила російських військових, які причетні до трагедії в Комишувасі. Стало відомо, що для атаки селища окупанти залучили чотири літаки Су-34.