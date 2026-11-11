Запис із бодікамер поліцейського перед ударом по школі у Комишувасі. Скриншот: facebook.com/UA.National.Police

Американський телеканал CNN опублікував розслідування російського авіаудару по підземній школі в селищі Комишуваха Запорізької області, який стався 2 листопада. Проаналізовані журналістами записи з нагрудних камер поліцейських та відео з місця події вказують на можливе застосування тактики double tap — повторної атаки після першого удару, коли на місце вже прибули рятувальники, а люди спустилися в укриття. Цей напад став найсмертоноснішим російським ударом по Україні у 2026 році.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

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Як відбувся повторний удар по школі

За даними CNN, перші дві авіабомби влучили по території школи приблизно між 9:45 і 9:50. Після вибухів на місце прибули рятувальники. Вони намагалися дістати жінку, яку затиснуло бетонною плитою.

Журналісти отримали доступ до записів із нагрудних камер двох поліцейських — Михайла Романова та Дмитра Беседіна. На відео видно пошкоджені будівлі, завали та роботу рятувальників.

О 10:32 у радіоефірі поліції пролунало попередження про новий авіаудар. Правоохоронці разом із місцевими жителями спустилися на три поверхи під землю до приміщення школи, яке використовували як укриття.

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Вже о 10:35 обидві камери зафіксували потужний вибух. На записах видно спалах, після якого зображення зникло. Романов і Беседін загинули. Разом із ними на місці загинули ще двоє поліцейських.

Які докази знайшли журналісти CNN

CNN проаналізував десятки відеозаписів і підтвердив свідчення про кілька хвиль ударів. Зокрема, на записах із нагрудних камер після першої атаки видно, що пожежна машина у дворі залишалася цілою. Натомість на відео, знятих після повторного удару, вона вже зруйнована.

Волонтер і рятувальник Владислав Маховський, який прибув на місце протягом кількох годин після атаки, розповів CNN про наслідки вибуху. За його словами, навколо були зруйновані будівлі, пошкоджені велосипеди та поранені люди. Також він повідомив, що російські дрони ще кілька днів перебували над місцем удару й заважали пошуковим роботам.

Що заявили в ООН про атаку

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл наголосила, що місце та час видачі гуманітарної допомоги були широко відомі.

"Чи то російські збройні сили знали, що там відбувалася видача гуманітарної допомоги, чи то вони не зробили навіть найпростіших кроків, щоб з'ясувати, що відбувається в цьому селі, яке вони планували атакувати. У будь-якому разі цей удар, схоже, порушив найосновніші принципи міжнародного гуманітарного права", — заявила вона.

Напередодні атаки селищна рада повідомляла в Telegram, що 2 листопада у школі видаватимуть хліб і гігієнічні набори. Після евакуації дітей заклад використовували як адміністративний центр і гуманітарний пункт для місцевих жителів.

CNN також зазначив, що на переглянутих журналістами відео до та після удару не було видно військової інфраструктури. Водночас представник українського угруповання військ повідомив телеканалу, що на місці загинув військовий командир майор Віталій Бевз. Він прибув туди вже після перших вибухів і потрапив під повторний удар. Військовий медик Олександр Заліщук також перебував на місці та допомагав цивільним.

Російські дрони атакували рятувальників після удару

За словами Маховського, російські безпілотники продовжували загрожувати людям, які працювали на місці трагедії. Зокрема, 8 листопада дрон знову атакував тих, хто перебував біля школи. Люди не постраждали, однак рятувальне обладнання було пошкоджене.

Російське Міноборони окремо не коментувало удар по школі. Водночас у заяві для державних медіа відомство стверджувало, що того дня російські війська атакували українські військові підрозділи в цьому районі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що станом на 9 листопада рятувальники дістали з-під завалів у Комишувасі 55 тіл загиблих. Правоохоронці встановили особи 30 жертв, а пошукові роботи тривали через можливу присутність інших людей під руїнами.

Також Новини.LIVE писали, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй провела спеціальне засідання щодо України. Під час нього обговорили, зокрема, російські удари по Дніпру та Комишувасі, внаслідок яких, за озвученими тоді даними, загинули щонайменше 70 людей.

ГУР також встановило особи російських військових, причетних до цілеспрямованого авіаудару по школі в селищі Комишуваха. До бомбардування російська армія залучила чотири літаки Су-34.