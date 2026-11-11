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Главная Новости дня Удар РФ по школе в Комышувасе мог быть атакой по тактике double tap: CNN

Удар РФ по школе в Комышувасе мог быть атакой по тактике double tap: CNN

Ua ru
11 ноября 2026 15:40
Удар РФ по подземной школе в Комышувасе: CNN раскрыло подробности facebook.com/UA.National.Police
Запись с нательной камеры полицейского перед нападением на школу в Комышувасе. Скриншот: facebook.com/UA.National.Police

Американский телеканал CNN опубликовал расследование российского авиаудара по подземной школе в поселке Комышуваха Запорожской области, произошедшего 2 ноября. Проанализированные журналистами записи с нагрудных камер полицейских и видео с места происшествия указывают на возможное применение тактики double tap — повторной атаки после первого удара, когда на место уже прибыли спасатели, а люди спустились в укрытие. Это нападение стало самым смертоносным российским ударом по Украине в 2026 году.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

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Как произошёл повторный удар по школе

По данным CNN, первые две авиабомбы попали по территории школы примерно между 9:45 и 9:50. После взрывов на место прибыли спасатели. Они пытались достать женщину, которую зажало бетонной плитой.

Журналисты получили доступ к записям с нагрудных камер двух полицейских — Михаила Романова и Дмитрия Беседина. На видео видны поврежденные здания, завалы и работа спасателей.

В 10:32 в радиоэфире полиции прозвучало предупреждение о новом авиаударе. Правоохранители вместе с местными жителями спустились на три этажа под землю в помещение школы, которое использовали в качестве укрытия.

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Уже в 10:35 обе камеры зафиксировали мощный взрыв. На записях видна вспышка, после которой изображение исчезло. Романов и Беседин погибли. Вместе с ними на месте погибли еще двое полицейских.

Какие доказательства нашли журналисты CNN

CNN проанализировал десятки видеозаписей и подтвердил свидетельства о нескольких волнах ударов. В частности, на записях с нагрудных камер после первой атаки видно, что пожарная машина во дворе осталась целой. Зато на видео, снятых после повторного удара, она уже разрушена.

Волонтер и спасатель Владислав Маховский, прибывший на место через несколько часов после атаки, рассказал CNN о последствиях взрыва. По его словам, вокруг были разрушены здания, повреждены велосипеды и ранены люди. Также он сообщил, что российские дроны ещё несколько дней находились над местом удара и мешали поисковым работам.

Что заявили в ООН об атаке

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл подчеркнула, что место и время выдачи гуманитарной помощи были широко известны.

"Либо российские вооруженные силы знали, что там происходила раздача гуманитарной помощи, либо они не предприняли даже самых простых шагов, чтобы выяснить, что происходит в этом селе, которое они планировали атаковать. В любом случае этот удар, по всей видимости, нарушил самые основные принципы международного гуманитарного права", — заявила она.

Накануне атаки поселковый совет сообщал в Telegram, что 2 ноября в школе будут раздавать хлеб и гигиенические наборы. После эвакуации детей здание использовалось в качестве административного центра и пункта гуманитарной помощи для местных жителей.

CNN также отметил, что на просмотренных журналистами видео до и после удара не было видно военной инфраструктуры. В то же время представитель украинской группировки войск сообщил телеканалу, что на месте погиб военный командир майор Виталий Бевз. Он прибыл туда уже после первых взрывов и попал под повторный удар. Военный медик Александр Залищук также находился на месте и оказывал помощь гражданским лицам.

Российские дроны атаковали спасателей после удара

По словам Маховского, российские беспилотники продолжали угрожать людям, работавшим на месте трагедии. В частности, 8 ноября дрон вновь атаковал тех, кто находился возле школы. Люди не пострадали, однако спасательное оборудование было повреждено.

Российское Минобороны отдельно не комментировало удар по школе. В то же время в заявлении для государственных СМИ ведомство утверждало, что в тот день российские войска атаковали украинские воинские подразделения в этом районе.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что по состоянию на 9 ноября спасатели извлекли из-под завалов в Комышувасе 55 тел погибших. Правоохранители установили личности 30 жертв, а поисковые работы продолжались из-за возможного нахождения других людей под обломками.

Также Новини.LIVE писали, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций провел специальное заседание по Украине. В ходе него обсуждались, в частности, российские удары по Днепру и Комышувахе, в результате которых, по озвученным тогда данным, погибли не менее 70 человек.

ГУР также установило личности российских военных, причастных к целенаправленному авиаудару по школе в поселке Комышуваха. К бомбардировке российская армия привлекла четыре самолета Су-34.

Запорожская область война в Украине подземная школа атака России на Украину Комышеваха
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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