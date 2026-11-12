В Камышевахе обнаружили ещё двух и опознали 48 погибших после удара РФ
Уже одиннадцатые сутки продолжаются аварийно-поисковые работы на месте российского авиаудара по Камышевахе в Запорожской области, нанесённого утром 2 ноября. Спасатели обнаружили ещё двух погибших и фрагменты других тел. На данный момент установлена личность 48 погибших.
Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает Новини.LIVE.
В Камышевахе 11-й день продолжаются поисковые работы после авиаудара РФ
В полиции Запорожской области сообщили, что три дня поисков тел спасателями оказались безрезультатными. Зато 12 ноября удалось найти двух погибших и фрагменты других тел. На месте обстрела работают криминалисты, следователи и представители ГСЧС. Безопасность поисковых работ на месте удара обеспечивает антидроновая группа полиции.
К операции привлечены спасатели ГСЧС из разных регионов Украины:
"Также к проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения ГСЧС Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областей, кинологическая служба ГСЧС Сумской, Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областей", — говорится в источнике.
Специалисты центра розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, проводят идентификацию найденных тел. Отмечается, что участники аварийно-поисковых работ делают все возможное, чтобы установить личности людей, которые в настоящее время считаются пропавшими без вести.
Полиция Запорожской области отмечает, что семьи погибших должны иметь возможность достойно похоронить своих близких.
Мы писали, что телеканал CNN сообщил, что удар по Камышевахе Запорожской области стал самым смертоносным на Украине в 2026 году. Журналисты, проанализировав записи с нагрудных камер полиции, обнаружили, что эта атака могла быть осуществлена по тактике "double tap".
Новини.LIVE сообщили, что украинская разведка уже установила личности российских военных, причастных к трагедии в Камышевахе. Стало известно, что для атаки поселка оккупанты задействовали четыре самолета Су-34.