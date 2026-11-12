Аварийно-поисковые работы в Камышевахе. Фото: facebook.com/vkgunpzp

Уже одиннадцатые сутки продолжаются аварийно-поисковые работы на месте российского авиаудара по Камышевахе в Запорожской области, нанесённого утром 2 ноября. Спасатели обнаружили ещё двух погибших и фрагменты других тел. На данный момент установлена личность 48 погибших.

Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает Новини.LIVE.

Реклама

В Камышевахе 11-й день продолжаются поисковые работы после авиаудара РФ

В полиции Запорожской области сообщили, что три дня поисков тел спасателями оказались безрезультатными. Зато 12 ноября удалось найти двух погибших и фрагменты других тел. На месте обстрела работают криминалисты, следователи и представители ГСЧС. Безопасность поисковых работ на месте удара обеспечивает антидроновая группа полиции.

К операции привлечены спасатели ГСЧС из разных регионов Украины:

"Также к проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения ГСЧС Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областей, кинологическая служба ГСЧС Сумской, Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областей", — говорится в источнике.

Читайте также:

Специалисты центра розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, проводят идентификацию найденных тел. Отмечается, что участники аварийно-поисковых работ делают все возможное, чтобы установить личности людей, которые в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Полиция Запорожской области отмечает, что семьи погибших должны иметь возможность достойно похоронить своих близких.

Специалисты на месте удара. Фото: facebook.com/vkgunpzp

Аварийно-поисковые работы. Фото: facebook.com/vkgunpzp

Воронка после бомбардировки. Фото: facebook.com/vkgunpzp

Мы писали, что телеканал CNN сообщил, что удар по Камышевахе Запорожской области стал самым смертоносным на Украине в 2026 году. Журналисты, проанализировав записи с нагрудных камер полиции, обнаружили, что эта атака могла быть осуществлена по тактике "double tap".

Новини.LIVE сообщили, что украинская разведка уже установила личности российских военных, причастных к трагедии в Камышевахе. Стало известно, что для атаки поселка оккупанты задействовали четыре самолета Су-34.