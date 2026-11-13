Спасатели устраняют последствия удара РФ по Запорожью. Иллюстративное фото: t.me/dsns_telegram

В Запорожье погиб сотрудник спасательной службы "Кобра". Трагедия произошла во время разбора завалов дома, поврежденного в результате российского удара 13 ноября. На спасателя обрушилась бетонная плита.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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В Запорожье погиб спасатель во время разбора завалов

По словам Михаила Семикина, сотрудник спасательной службы "Кобра" работал на месте разрушений дома, который был поврежден в результате российского удара. Во время разборки завалов на него упала бетонная плита.

"На сотрудника спасательной службы "Кобра", который работал на месте разрушений, упала бетонная плита. К сожалению, спасатель погиб", — сообщил Семикин.

Он также выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшего:

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"Люди, которые ежедневно рискуют собой, чтобы спасать других, сами оказываются в смертельной опасности".

Что известно о последствиях российского удара по Запорожью

В результате российского удара по промышленному объекту и пятиэтажному дому в Космическом районе Запорожья 13 ноября число раненых возросло до 50 человек. Среди них — восемь детей.

Также, по данным патрульной полиции, в результате ударов по Запорожью погибли два человека. Среди погибших — 17-летний парень.

Скриншот сообщения Семикина/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 12 ноября 2026 года в Камышевахе Запорожской области спасатели обнаружили ещё двух погибших в результате российского авиаудара, нанесённого 2 ноября. Также на месте обнаружили фрагменты других тел. Всего правоохранители идентифицировали 48 погибших.

Новини.LIVE писали, что в течение суток 11 ноября российские войска нанесли 797 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, беспилотники, артиллерию и РСЗО. В результате атак ранения получили 15 человек, среди которых один ребенок. Также поступило 331 сообщение о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.