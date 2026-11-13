Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Запорожье во время разбора завалов погиб спасатель: на него упала плита

В Запорожье во время разбора завалов погиб спасатель: на него упала плита

Ua ru
13 ноября 2026 22:18
В Запорожье на спасателя упала бетонная плита: он погиб t.me/dsns_telegram
Спасатели устраняют последствия удара РФ по Запорожью. Иллюстративное фото: t.me/dsns_telegram

В Запорожье погиб сотрудник спасательной службы "Кобра". Трагедия произошла во время разбора завалов дома, поврежденного в результате российского удара 13 ноября. На спасателя обрушилась бетонная плита.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

Реклама

В Запорожье погиб спасатель во время разбора завалов

По словам Михаила Семикина, сотрудник спасательной службы "Кобра" работал на месте разрушений дома, который был поврежден в результате российского удара. Во время разборки завалов на него упала бетонная плита.

"На сотрудника спасательной службы "Кобра", который работал на месте разрушений, упала бетонная плита. К сожалению, спасатель погиб", — сообщил Семикин.

Он также выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшего:

Читайте также:

"Люди, которые ежедневно рискуют собой, чтобы спасать других, сами оказываются в смертельной опасности".

Что известно о последствиях российского удара по Запорожью

В результате российского удара по промышленному объекту и пятиэтажному дому в Космическом районе Запорожья 13 ноября число раненых возросло до 50 человек. Среди них — восемь детей.

Также, по данным патрульной полиции, в результате ударов по Запорожью погибли два человека. Среди погибших — 17-летний парень.

null
Скриншот сообщения Семикина/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 12 ноября 2026 года в Камышевахе Запорожской области спасатели обнаружили ещё двух погибших в результате российского авиаудара, нанесённого 2 ноября. Также на месте обнаружили фрагменты других тел. Всего правоохранители идентифицировали 48 погибших.

Новини.LIVE писали, что в течение суток 11 ноября российские войска нанесли 797 ударов по 55 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, беспилотники, артиллерию и РСЗО. В результате атак ранения получили 15 человек, среди которых один ребенок. Также поступило 331 сообщение о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Запорожье Запорожская область обстрелы спасатели атака завалы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации