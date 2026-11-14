Російський обстріл Запоріжжя. Фото: ДСНС

У суботу, 14 листопада, кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Вознесенівський район Запоріжжя зросла до 17 людей. За оновленими даними, серед тих, хто зазнав поранень є діти, але інформацію про наслідки удару продовжують уточнювати.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

Реклама

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих від атаки

Раніше обласна ОВА повідомляла про 15 постраждалих, серед яких були двоє дітей, восьмеро жінок і п'ятеро чоловіків. Згодом кількість поранених збільшилася ще на двох людей.

За оновленою інформацією, в одному з районів міста пошкоджено житловий будинок та вікна навчального закладу.

У деяких постраждалих діагностували уламкові поранення. Чоловіка госпіталізували, двом жінкам медики надали допомогу на місці, ще одна відмовилася від госпіталізації.

Читайте також:

Повідомлення Михайла Семікіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що стало відомо про загибель трьох людей унаслідок російських атак на Запорізьку область. Серед загиблих була дитина, ще 62 людини, зокрема восьмеро дітей, зазнали поранень. Загалом протягом доби російські війська завдали 884 удари по 48 населених пунктах регіону.

Також Новини.LIVE писав, що 13 листопада під час розбирання завалів пошкодженої багатоповерхівки в Запоріжжі загинув рятувальник. На співробітника аварійно-рятувальної служби "Кобра" впала бетонна плита.