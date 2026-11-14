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Главная Новости дня В Запорожье число пострадавших в результате атаки РФ возросло до 17

В Запорожье число пострадавших в результате атаки РФ возросло до 17

Ua ru
14 ноября 2026 15:53
В Запорожье число пострадавших в результате атаки РФ возросло до 17 человек ГСЧС
Российский обстрел Запорожья. Фото: ГСЧС

В субботу, 14 ноября, количество пострадавших в результате российской атаки на Вознесеновский район Запорожья возросло до 17 человек. По обновленным данным, среди получивших ранения есть дети, однако информацию о последствиях удара продолжают уточнять.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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В Запорожье возросло количество пострадавших от атаки

Ранее областная ОВА сообщала о 15 пострадавших, среди которых были двое детей, восемь женщин и пятеро мужчин. Впоследствии количество раненых увеличилось еще на два человека.

По обновленной информации, в одном из районов города повреждены жилой дом и окна учебного заведения.

У некоторых пострадавших диагностировали осколочные ранения. Мужчину госпитализировали, двум женщинам медики оказали помощь на месте, еще одна отказалась от госпитализации.

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Сообщение Михаила Семикина. Фото: скриншот

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что стало известно о гибели трех человек в результате российских атак на Запорожскую область. Среди погибших был ребенок, еще 62 человека, в том числе восемь детей, получили ранения. Всего в течение суток российские войска нанесли 884 удара по 48 населенным пунктам региона.

Также Новини.LIVE писал, что 13 ноября во время разбора завалов поврежденной многоэтажки в Запорожье погиб спасатель. На сотрудника аварийно-спасательной службы "Кобра" упала бетонная плита.

Запорожье Запорожская область обстрелы жертвы Запорожская ОВА
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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