Рятувальники біля руйнувань. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Упродовж доби 13 листопада, російські війська атакували Запорізьку область 884 рази по 48 населених пунктах. Унаслідок масованого обстрілу поранено 62 людини, загинуло троє, серед них дитина. Відомо про перекриття руху греблею ДніпроГЕС в обох напрямках.

Про це повідомили керівник Ради оборони Запоріжжя Іван Федоров та очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Запорізьку область протягом 13 листопада

Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу РФ 13 листопада зафіксовано 40 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Юліївці, Одарівці, Новоіванівці, Жовтенькому, Новоолександрівці, Листівці, Ясній Поляні, Таврійському, Підгірному, Блакитному, Васинівці, Гуляйпільському, Копанях, Долинці, Преображенці.

Російські війська атакували 661 ударним безпілотником, серед них були переважно FPV-дрони. Серед атакованих населених пунктів: Запоріжжя, Кушугум, Річне, Тернувате, Новояковлівка, Новоолександрівка, Привільне, Матвіївка, Різдвянка, Придорожнє, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївка, Новопавлівка, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Червона Криниця, Єгорівка, Білогір’я, Чарівне, Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Верхня Терса, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка.

Армія РФ завдала 20 ударів із реактивних систем залпового вогню по Запоріжжю, Таврійському, Оріхову, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Новоданилівці, Новоандріївці.

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Російські війська завдали 163 артилерійських ударів по Косівцевому, Степногірську, Приморському, Павлівці, Степовому, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Добропіллю, Верхній Терсі та Воздвижівці.

За словами очільника Ради оборони Запорізької області, від місцевих жителів надійшло 554 повідомлення про руйнування житла, автомобілів та інфраструктури. Також Іван Федоров повідомив про кількість постраждалих:

"Вибухові травми, контузії, поранення — 29 людей, постраждалих учора внаслідок ударів по Запоріжжю, знаходяться під наглядом лікарів: у місті триває ліквідація наслідків ворожих атак", — написав він.

Пошкоджені будинки. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Люди біля руйнувань. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Медичні працівники оцінюють стан шести постраждалих як важкий, решти — середньої важкості. Через російський терор пошкоджено понад 80 приватних і 18 багатоквартирних будинків. За словами Федорова, два багатоповерхові будинки стали непридатними для проживання. Наразі фахівці фіксують завдані збитки, а комунальні працівники закривають вибиті вікна та ремонтують дахи.

Допис Івана Федорова. Скриншот: Telegram

Рух греблею ДніпроГЕС повністю перекрили

Очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив про наслідки обстрілу для греблі ДніпроГЕС:

"Наразі рух транспорту повністю перекрито в обох напрямках. Для об’їзду користуйтеся Арковим, Вантовим мостами та мостом імені Преображенського. Прошу враховувати обмеження під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомимо додатково", — написав він.

Допис Михайла Семікіна. Скриншот: Telegram

Ми писали, що очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив про загибель співробітника рятувальної служби "Кобра" під час пошуково-рятувальних робіт. На чоловіка впала бетонна плита. Посадовець висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Новини.LIVE інформували, що унаслідок російської атаки на Запоріжжя пошкоджено квартири та загорівся автомобіль. Рятувальники ДСНС деблокували та врятували 17 людей, які опинилися заблокованими у власних оселях.