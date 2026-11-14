Спасатели возле разрушений. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В течение суток 13 ноября российские войска нанесли 884 удара по 48 населённым пунктам в Запорожской области. В результате массированного обстрела 62 человека получили ранения, трое погибли, в том числе один ребёнок. Известно о перекрытии движения плотиной ДнепроГЭС в обоих направлениях.

Об этом сообщили руководитель Совета обороны Запорожья Иван Федоров и глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Запорожскую область в течение 13 ноября

Иван Федоров сообщил, что в результате обстрела со стороны РФ 13 ноября зафиксировано 40 авиационных ударов по Запорожью, Камышивахе, Юлиевке, Одаровке, Новоивановке, Жовтеньком, Новоалександровке, Листовке, Ясной Поляне, Таврийском, Подгорном, Блакитном, Васиновке, Гуляйпольском, Копанях, Долинке, Преображенке.

Российские войска нанесли 661 ударным беспилотником, среди которых преобладали FPV-дроны. Среди атакованных населённых пунктов: Запорожье, Кушугум, Речное, Тернуватое, Новояковлевка, Новоалександровка, Привольное, Матвеевка, Рождественка, Придорожное, Косовцево, Новое Запорожье, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевка, Новопавловка, Преображенка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Красная Криница, Егоровка, Белогорье, Чаривное, Новоселовка, Гуляйпольское, Горкое, Верхняя Терса, Копани, Долинка, Ровно, Воздвижовка.

Армия РФ нанесла 20 ударов из реактивных систем залпового огня по Запорожью, Таврию, Орехову, Малой Токмачке, Красной Кринице, Новоданиловке, Новоандреевке.

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Российские войска нанесли 163 артиллерийских удара по Косовцевому, Степногорску, Приморскому, Павловке, Степовому, Лукьяновскому, Орехову, Щербакам, Новоандреевке, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорье, Чаривном, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Доброполье, Верхней Терсе и Воздвижке.

По словам главы Совета обороны Запорожской области, от местных жителей поступило 554 сообщения о разрушении жилья, автомобилей и инфраструктуры. Также Иван Федоров сообщил о количестве пострадавших:

"Взрывные травмы, контузии, ранения — 29 человек, пострадавших вчера в результате ударов по Запорожью, находятся под наблюдением врачей: в городе продолжается ликвидация последствий вражеских атак", — написал он.

Поврежденные дома. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Люди возле разрушений. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Медицинские работники оценивают состояние шестерых пострадавших как тяжёлое, остальных — средней тяжести. В результате российского террора повреждено более 80 частных и 18 многоквартирных домов. По словам Федорова, два многоэтажных дома стали непригодными для проживания. Сейчас специалисты фиксируют нанесённый ущерб, а коммунальщики закрывают выбитые окна и ремонтируют крыши.

Сообщение Ивана Федорова. Скриншот: Telegram

Движение по плотине ДнепроГЭС полностью перекрыто

Глава Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщил о последствиях обстрела для плотины ДнепроГЭС:

"В настоящее время движение транспорта полностью перекрыто в обоих направлениях. Для объезда пользуйтесь Арковым, Вантовым мостами и мостом имени Преображенского. Прошу учитывать ограничения при планировании поездок. О возобновлении движения сообщим дополнительно", — написал он.

Сообщение Михаила Семикина. Скриншот: Telegram

Мы писали, что глава Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщил о гибели сотрудника спасательной службы "Кобра" во время поисково-спасательных работ. На мужчину упала бетонная плита. Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки на Запорожье были повреждены квартиры и загорелся автомобиль. Спасатели ГСЧС деблокировали и спасли 17 человек, оказавшихся заблокированными в своих домах.