Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSZP

Российские оккупанты в субботу вечером, 14 ноября, в очередной раз нанесли удар по Запорожью управляемыми авиационными бомбами. Под массированным вражеским ударом оказался один из районов города, и на данный момент уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

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Последствия обстрела Запорожья 14 ноября

По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил управляемые авиационные бомбы по Запорожью примерно в 22:22. Через несколько минут в городе раздались очень громкие взрывы.

На данный момент глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин уже уточнил, в каком районе произошли попадания и каковы первые последствия обстрела.

"Враг атаковал Вознесеновский район Запорожья. По предварительным данным, ранены пять человек", — говорится в сообщении.

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Пост Семикина. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня днем россияне также атаковали Вознесеновский район Запорожья. В результате обстрела пострадали 17 человек.

Также мы писали, что в Запорожье погиб сотрудник спасательной службы «Кобра». Инцидент произошел во время разбора завалов дома, поврежденного россиянами 13 ноября. Известно, что на спасателя упала бетонная плита.