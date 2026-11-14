РФ ударила по Запорожью КАБами: ранены пять человек
Российские оккупанты в субботу вечером, 14 ноября, в очередной раз нанесли удар по Запорожью управляемыми авиационными бомбами. Под массированным вражеским ударом оказался один из районов города, и на данный момент уже известно о пострадавших.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.
Последствия обстрела Запорожья 14 ноября
По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил управляемые авиационные бомбы по Запорожью примерно в 22:22. Через несколько минут в городе раздались очень громкие взрывы.
На данный момент глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин уже уточнил, в каком районе произошли попадания и каковы первые последствия обстрела.
"Враг атаковал Вознесеновский район Запорожья. По предварительным данным, ранены пять человек", — говорится в сообщении.
Как сообщали Новини.LIVE, сегодня днем россияне также атаковали Вознесеновский район Запорожья. В результате обстрела пострадали 17 человек.
Также мы писали, что в Запорожье погиб сотрудник спасательной службы «Кобра». Инцидент произошел во время разбора завалов дома, поврежденного россиянами 13 ноября. Известно, что на спасателя упала бетонная плита.