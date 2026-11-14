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Главная Новости дня РФ ударила по Запорожью КАБами: ранены пять человек

РФ ударила по Запорожью КАБами: ранены пять человек

Ua ru
14 ноября 2026 23:15
Обстрел Запорожья 14 ноября — пострадали 5 человек facebook.com/DSNSZP
Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSZP

Российские оккупанты в субботу вечером, 14 ноября, в очередной раз нанесли удар по Запорожью управляемыми авиационными бомбами. Под массированным вражеским ударом оказался один из районов города, и на данный момент уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

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Последствия обстрела Запорожья 14 ноября

По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил управляемые авиационные бомбы по Запорожью примерно в 22:22. Через несколько минут в городе раздались очень громкие взрывы.

На данный момент глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин уже уточнил, в каком районе произошли попадания и каковы первые последствия обстрела.

"Враг атаковал Вознесеновский район Запорожья. По предварительным данным, ранены пять человек", — говорится в сообщении.

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Пост Семикина. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня днем россияне также атаковали Вознесеновский район Запорожья. В результате обстрела пострадали 17 человек.

Также мы писали, что в Запорожье погиб сотрудник спасательной службы «Кобра». Инцидент произошел во время разбора завалов дома, поврежденного россиянами 13 ноября. Известно, что на спасателя упала бетонная плита.

взрыв Запорожье обстрелы Запорожская ОВА пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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