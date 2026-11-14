Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSZP

Російські окупанти у суботу ввечері, 14 листопада, вчергове вдарили по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Під масованим ворожим ударом опинився один із районів міста і наразі вже відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя 14 листопада

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив КАБи по Запоріжжю приблизно 22:22. Через кілька хвилин у місті було дуже гучно.

Наразі голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін вже уточнив, в якому районі були прильоти та які перші наслідки обстрілу.

"Ворог атакував Вознесенівський район Запоріжжя. Попередньо, травмовано п’ятеро людей", — йдеться у повідомленні.

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Пост Семікіна. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні вдень росіяни теж атакували Вознесенівський район Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждали 17 людей.

Також ми писали, у Запоріжжі загинув співробітник рятувальної служби "Кобра". Інцидент стався під час розбору завалів будинки, пошкоджено росіянами 13 листопада листопада. Відомо, що на рятувальника впала бетонна плита.