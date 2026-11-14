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Головна Новини дня РФ вдарила по Запоріжжю КАБами: поранені п'ятеро людей

РФ вдарила по Запоріжжю КАБами: поранені п'ятеро людей

Ua ru
14 листопада 2026 23:15
Обстріл Запоріжжя 14 листопада - постраждали 5 людей facebook.com/DSNSZP
Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSZP

Російські окупанти у суботу ввечері, 14 листопада, вчергове вдарили по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Під масованим ворожим ударом опинився один із районів міста і наразі вже відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя 14 листопада

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив КАБи по Запоріжжю приблизно 22:22. Через кілька хвилин у місті було дуже гучно.

Наразі голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін вже уточнив, в якому районі були прильоти та які перші наслідки обстрілу.

"Ворог атакував Вознесенівський район Запоріжжя. Попередньо, травмовано п’ятеро людей", — йдеться у повідомленні.

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Запоріжжя під ударом КАБів 14 листопада
Пост Семікіна. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні вдень росіяни теж атакували Вознесенівський район Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждали 17 людей.

Також ми писали, у Запоріжжі загинув співробітник рятувальної служби "Кобра". Інцидент стався під час розбору завалів будинки, пошкоджено росіянами 13 листопада листопада. Відомо, що на рятувальника впала бетонна плита.

вибух Запоріжжя обстріли Запорізька ОВА постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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