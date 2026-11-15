Рятувальники на місці події. Фото: t.me/dsns_telegram

Росіяни у суботу, 14 листопада, атакували населені пункти одразу у кількох районах Сумської області. Внаслідок ворожих ударів виникли пожежі у житловому секторі, палав цивільний транспорт, а також постраждали кілька людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram ДСНС України.

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Наслідки обстрілу Сумщини 15 листопада

У ДСНС поінформували, що ворог атакував безпілотниками населені пункти Сумського, Охтирського та Шосткинського районів.

Внаслідок обстрілу були зафіксовані пожежі в житловому секторі, на об'єктах цивільної інфраструктРосури, а також горів цивільний транспорт.

"Рятувальники працювали на численних локаціях: ліквідовували пожежі, обстежували пошкоджені території та надавали допомогу", — йдеться у повідомленні.

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Надзвичайники додали, що за попередніми, внаслідок атак постраждали троє людей. Також попри загрозу повторних ударів, рятувальники ліквідували всі пожежі.

Пост ДСНС. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 листопада росіяни атакували у Сумах авто, в якому були енергетики. Внаслідок удару троє працівників "Укренерго" отримали поранення.

Також ми писали, що 24 жовтня ворог атакував цивільну ферму в Конотопському районі Сумської області. Внаслідок удару загинула працівниця підприємства та постраждали четверо людей.