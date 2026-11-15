РФ атакувала Сумщину: горіли будинки, авто та постраждали люди
Росіяни у суботу, 14 листопада, атакували населені пункти одразу у кількох районах Сумської області. Внаслідок ворожих ударів виникли пожежі у житловому секторі, палав цивільний транспорт, а також постраждали кілька людей.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram ДСНС України.
Наслідки обстрілу Сумщини 15 листопада
У ДСНС поінформували, що ворог атакував безпілотниками населені пункти Сумського, Охтирського та Шосткинського районів.
Внаслідок обстрілу були зафіксовані пожежі в житловому секторі, на об'єктах цивільної інфраструктРосури, а також горів цивільний транспорт.
"Рятувальники працювали на численних локаціях: ліквідовували пожежі, обстежували пошкоджені території та надавали допомогу", — йдеться у повідомленні.
Надзвичайники додали, що за попередніми, внаслідок атак постраждали троє людей. Також попри загрозу повторних ударів, рятувальники ліквідували всі пожежі.
Як повідомляли Новини.LIVE, 9 листопада росіяни атакували у Сумах авто, в якому були енергетики. Внаслідок удару троє працівників "Укренерго" отримали поранення.
Також ми писали, що 24 жовтня ворог атакував цивільну ферму в Конотопському районі Сумської області. Внаслідок удару загинула працівниця підприємства та постраждали четверо людей.