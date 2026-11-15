Спасатели на месте происшествия. Фото: t.me/dsns_telegram

В субботу, 14 ноября, россияне атаковали населенные пункты сразу в нескольких районах Сумской области. В результате вражеских ударов возникли пожары в жилом секторе, горел гражданский транспорт, а также пострадали несколько человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

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Последствия обстрела Сумской области 15 ноября

В ГСЧС сообщили, что враг атаковал беспилотниками населенные пункты Сумского, Ахтырского и Шосткинского районов.

В результате обстрела были зафиксированы пожары в жилом секторе, на объектах гражданской инфраструктуры, а также горел гражданский транспорт.

"Спасатели работали на многочисленных участках: ликвидировали пожары, обследовали поврежденные территории и оказывали помощь", — говорится в сообщении.

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Служба чрезвычайных ситуаций добавила, что, по предварительным данным, в результате атак пострадали три человека. Также, несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели ликвидировали все пожары.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 9 ноября россияне атаковали в Сумах автомобиль, в котором находились энергетики. В результате удара трое сотрудников «Укрэнерго» получили ранения.

Также мы писали, что 24 октября враг атаковал гражданскую ферму в Конотопском районе Сумской области. В результате удара погибла работница предприятия и пострадали четверо человек.