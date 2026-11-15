РФ атаковала Сумщину: горели дома и автомобили, есть пострадавшие
В субботу, 14 ноября, россияне атаковали населенные пункты сразу в нескольких районах Сумской области. В результате вражеских ударов возникли пожары в жилом секторе, горел гражданский транспорт, а также пострадали несколько человек.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
Последствия обстрела Сумской области 15 ноября
В ГСЧС сообщили, что враг атаковал беспилотниками населенные пункты Сумского, Ахтырского и Шосткинского районов.
В результате обстрела были зафиксированы пожары в жилом секторе, на объектах гражданской инфраструктуры, а также горел гражданский транспорт.
"Спасатели работали на многочисленных участках: ликвидировали пожары, обследовали поврежденные территории и оказывали помощь", — говорится в сообщении.
Служба чрезвычайных ситуаций добавила, что, по предварительным данным, в результате атак пострадали три человека. Также, несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели ликвидировали все пожары.
Как сообщали Новини.LIVE, 9 ноября россияне атаковали в Сумах автомобиль, в котором находились энергетики. В результате удара трое сотрудников «Укрэнерго» получили ранения.
Также мы писали, что 24 октября враг атаковал гражданскую ферму в Конотопском районе Сумской области. В результате удара погибла работница предприятия и пострадали четверо человек.