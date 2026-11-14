На Сумщине полицейский прикрыл собой ребенка во время атаки
В Глухове Сумской области полицейские помогли спасти женщину с 9-летним внуком после атаки российского беспилотника. Во время повторного удара один из правоохранителей прикрыл мальчика собственным телом, пытаясь уберечь его от взрыва.
Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Новини.LIVE.
В Глухове полицейский спас 9-летнего мальчика
Сообщение о попадании вражеского БПЛА в один из домов поступило в полицию около шести часов утра 14 ноября. На место оперативно прибыли сотрудники отдела полиции №1 в Глухове. Они увидели дом, охваченный огнем.
Впоследствии выяснилось, что беспилотник попал в хозяйственную постройку, откуда пламя распространилось на жилой дом.
От соседей правоохранители узнали, что в доме могут находиться 54-летняя женщина и её маленький внук. Один из полицейских начал выбивать окна, чтобы попасть внутрь, а другой обошёл здание и нашёл их на заднем дворе. Женщина и ребенок лежали на земле. У пострадавшей было сильное кровотечение, поэтому полицейский наложил ей жгут на ногу.
Вскоре полицейский услышал, что вражеский беспилотник приближается для повторной атаки. Он попытался переместить женщину и мальчика в более безопасное место, однако времени на это уже не оставалось. Тогда правоохранитель накрыл 9-летнего ребенка собой, чтобы защитить его от взрыва.
Во время повторного удара ранения получили сам полицейский и 54-летняя женщина. Мальчик пострадал только в результате первой атаки. Несмотря на собственные травмы, полицейский вместе с напарником посадили пострадавших в служебный автомобиль и доставили их в больницу. Сейчас все трое находятся под наблюдением медиков.
Как сообщали Новини.LIVE, 1 ноября российские войска атаковали Сумскую и Конотопскую громады. В результате обстрелов шесть человек получили травмы, также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автомобили и нежилое здание в Глуховской громаде.
Как сообщали Новини.LIVE, 30 октября российские войска нанесли удар беспилотниками по гражданскому предприятию в Шосткинской громаде в Сумской области. На момент атаки там находились работники. В результате обстрела погибла 43-летняя женщина, ещё восемь человек получили ранения.