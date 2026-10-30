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Главная Новости дня Россия атаковала гражданское предприятие на Сумщине: погибла женщина

Россия атаковала гражданское предприятие на Сумщине: погибла женщина

Ua ru
30 октября 2026 14:29
Россия атаковала предприятие в Сумской области: погибла женщина ГСЧС
Спасатель устраняет последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 30 октября, атаковали Сумскую область. В результате обстрела погибла 43-летняя женщина. Под ударом дронов оказалось гражданское предприятие в Шосткинской громаде.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Сумской области 30 октября

"Россияне целенаправленно атаковали ударными беспилотниками гражданское предприятие в Шосткинской громаде, где в тот момент работали люди", — отметил Григоров.

Російський обстріл Сумщини 30 жовтня
Последствия российского обстрела Сумской области. Фото: t.me/hryhorov_oleg

В результате обстрела ранения получили восемь человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

На месте атаки продолжается спасательная операция и ликвидация последствий. Григоров отметил, что информация о масштабах разрушений уточняется.

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"Во время этой атаки наши Силы обороны уничтожили часть вражеских беспилотников. В то же время угроза повторных ударов сохраняется. Берегите себя и своих близких. Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях или других безопасных местах", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в ночь на 30 октября Россия атаковала Черниговскую область. В частности, в Корюковском районе произошёл пожар в доме культуры.

Кроме того, сегодня ночью российские оккупанты запускали баллистические ракеты, управляемые авиационные ракеты и ударные дроны. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 99 целей.

война Украина Сумская область обстрелы предприятия Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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