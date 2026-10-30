Последствия атаки РФ на Черниговскую область 30 октября 2026 года. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В ночь на 30 октября российские оккупанты нанесли удар по Черниговской области. Под вражеской атакой оказался Корюковский район, где в доме культуры возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет Новини.LIVE.

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Атака РФ на Черниговскую область: последствия

Сегодня ночью, 30 октября, в результате российского удара в Корюковском районе Черниговской области загорелся дом культуры.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Черниговскую область. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Во время тушения пожара спасатели сталкивались с дополнительной опасностью из-за постоянных воздушных тревог. Из-за угрозы повторных ударов им приходилось периодически приостанавливать работы и укрываться.

Несмотря на опасность, пожарные смогли потушить пожар. По предварительной информации, в результате атаки пострадавших нет.

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Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 15-летняя воспитанница студии художественной гимнастики Magic Sports Яна Пешкова погибла в результате российского ракетного удара по центру Чернигова 29 октября. Тренеры и коллектив студии поделились воспоминаниями о девушке и выразили соболезнования её родным. В Magic Sports отметили, что Яну ждала целая жизнь, полная мечтаний и планов.

Новини.LIVE писали, что 29 октября российские войска нанесли удар по центру Чернигова, в результате чего погибли две 15-летние девушки. Еще как минимум одиннадцать человек получили ранения, среди них — двое детей. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский назвал атаку террором против мирного населения.