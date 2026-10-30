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Головна Новини дня РФ атакувала Чернігівщину: загорівся будинок культури

РФ атакувала Чернігівщину: загорівся будинок культури

Ua ru
30 жовтня 2026 12:27
РФ атакувала будинок культури на Чернігівщині: наслідки удару facebook.com/DSNS.GOV.UA
Наслідки атаки РФ на Чернігівську область 30 жовтня 2026 року. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти завдали удару по Чернігівській області. Під ворожою атакою опинився Корюківський район, де виникла пожежа в будинку культури. Рятувальники ліквідували займання, за попередніми даними, минулося без постраждалих.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, інформує Новини.LIVE.

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Атака РФ на Чернігівську область: наслідки

Сьогодні вночі, 30 жовтня, внаслідок російського удару в Корюківському районі Чернігівської області загорівся будинок культури.

Атака РФ на Чернігівщину
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Чернігівщину. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Під час гасіння пожежі рятувальники стикалися з додатковою небезпекою через постійні повітряні тривоги. Через загрозу повторних ударів їм доводилося періодично зупиняти роботи та переходити в укриття.

Попри небезпеку, вогнеборці змогли ліквідувати пожежу. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає.

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Скриншот повідомлення ДСНС України/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 15-річна вихованка студії художньої гімнастики Magic Sports Яна Пєшкова загинула внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова 29 жовтня. Тренери та колектив студії поділилися спогадами про дівчину й висловили співчуття її рідним. У Magic Sports зазначили, що на Яну чекало ціле життя, сповнене мрій і планів.

Новини.LIVE писали, що 29 жовтня російські війська завдали удару по центру Чернігова, унаслідок чого загинули дві 15-річні дівчини. Ще щонайменше одинадцять людей зазнали поранень, серед них — двоє дітей. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський назвав атаку терором проти мирного населення.

Чернігів Чернігівська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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