15-річна гімнастка Яна Пєшкова. Фото: instagram.com/magic_sports_rg

Студія художньої гімнастики Magic Sports повідомила про загибель своєї 15-річної вихованки Яни Пєшкової. Дівчина загинула внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова 29 жовтня. У студії поділилися спогадами про Яну та написали, що на неї чекало ціле життя, сповнене мрій, планів і щасливих моментів.

Про це йдеться в дописі Magic Sports в Instagram, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про загиблу гімнастку

Яна Пєшкова була вихованкою студії художньої гімнастики Magic Sports. Її тренери та колектив закладу поділилися спогадами про дівчину й висловили співчуття її рідним і близьким.

"У наших серцях вона назавжди залишиться такою ж світлою, щирою та усміхненою…" — написали у студії.

У Magic Sports також зазначили, що їм важко змиритися з утратою дитини.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок удару по центру Чернігова загинули дві 15-річні дівчини. 25 людей поранені, серед них четверо дітей. Двоє постраждалих дітей перебували у важкому стані.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 28 жовтня російський дрон атакував ветеринарно-стерилізаційний центр "Крок до тварин" у Чернігові. Тоді постраждали троє жінок віком 18, 40 і 59 років. Із закладу вдалося забрати на тимчасову перетримку 101 тварину.