Российская атака на Чернигов унесла жизнь 15-летней гимнастки
Студия художественной гимнастики Magic Sports сообщила о гибели своей 15-летней воспитанницы Яны Пешковой. Девушка погибла в результате российского ракетного удара по центру Чернигова 29 октября. В студии поделились воспоминаниями о Яне и написали, что её ждала целая жизнь, полная мечтаний, планов и счастливых моментов.
Об этом говорится в посте Magic Sports в Instagram, передает Новини.LIVE.
Что известно о погибшей гимнастке
Яна Пешкова была воспитанницей студии художественной гимнастики Magic Sports. Ее тренеры и коллектив студии поделились воспоминаниями о девушке и выразили соболезнования ее родным и близким.
"В наших сердцах она навсегда останется такой же светлой, искренней и улыбчивой…" — написали в студии.
В Magic Sports также отметили, что им трудно смириться с потерей ребенка.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате удара по центру Чернигова погибли две 15-летние девушки. 25 человек ранены, среди них четверо детей. Двое пострадавших детей находились в тяжелом состоянии.
Также Новини.LIVE писали, что вечером 28 октября российский дрон атаковал ветеринарно-стерилизационный центр "Крок до тварин" в Чернигове. Тогда пострадали три женщины в возрасте 18, 40 и 59 лет. Из учреждения удалось забрать на временное содержание 101 животное.