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Главная Новости дня Российская атака на Чернигов унесла жизнь 15-летней гимнастки

Российская атака на Чернигов унесла жизнь 15-летней гимнастки

Ua ru
29 октября 2026 21:34
В результате российского удара по Чернигову погибла 15-летняя гимнастка Яна Пешкова instagram.com/magic_sports_rg
15-летняя гимнастка Яна Пешкова. Фото: instagram.com/magic_sports_rg

Студия художественной гимнастики Magic Sports сообщила о гибели своей 15-летней воспитанницы Яны Пешковой. Девушка погибла в результате российского ракетного удара по центру Чернигова 29 октября. В студии поделились воспоминаниями о Яне и написали, что её ждала целая жизнь, полная мечтаний, планов и счастливых моментов.

Об этом говорится в посте Magic Sports в Instagram, передает Новини.LIVE.

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Что известно о погибшей гимнастке

Яна Пешкова была воспитанницей студии художественной гимнастики Magic Sports. Ее тренеры и коллектив студии поделились воспоминаниями о девушке и выразили соболезнования ее родным и близким.

"В наших сердцах она навсегда останется такой же светлой, искренней и улыбчивой…" — написали в студии.

В Magic Sports также отметили, что им трудно смириться с потерей ребенка.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате удара по центру Чернигова погибли две 15-летние девушки. 25 человек ранены, среди них четверо детей. Двое пострадавших детей находились в тяжелом состоянии.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 28 октября российский дрон атаковал ветеринарно-стерилизационный центр "Крок до тварин" в Чернигове. Тогда пострадали три женщины в возрасте 18, 40 и 59 лет. Из учреждения удалось забрать на временное содержание 101 животное.

Чернигов погибшие Художественная гимнастика погиб спортсмен атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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