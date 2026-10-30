Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 30 жовтня, атакували Сумську область. Внаслідок обстрілу загинула 43-річна жінка. Під ударом дронів опинилося цивільне підприємство у Шосткинській громаді.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російський обстріл Сумщини 30 жовтня

"Росіяни цілеспрямовано атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді, де на той момент працювали люди", — зазначив Григоров.

Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Внаслідок обстрілу поранення отримали вісім людей, одна з яких у важкому стані. Медики надають травмованим усю необхідну допомогу.

На місці атаки триває рятувальна операція та ліквідація наслідків. Григоров зауважив, що інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Читайте також:

"Під час цієї атаки наші Сили оборони знищили частину ворожих безпілотників. Водночас загроза повторних ударів зберігається. Бережіть себе та своїх близьких. Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у ніч проти 30 жовтня Росія атакувала Чернігівську область. Зокрема, у Корюківському районі сталася пожежа в будинку культури.

Крім того, сьогодні вночі російські окупанти запускали балістичні ракети, керовані авіаційні ракети та ударні дрони. Сили протиповітряної оборони ліквідували 99 цілей.