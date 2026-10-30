Росія атакувала цивільне підприємство на Сумщині: загинула жінка
Російські окупанти у пʼятницю, 30 жовтня, атакували Сумську область. Внаслідок обстрілу загинула 43-річна жінка. Під ударом дронів опинилося цивільне підприємство у Шосткинській громаді.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Сумщини 30 жовтня
"Росіяни цілеспрямовано атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді, де на той момент працювали люди", — зазначив Григоров.
Внаслідок обстрілу поранення отримали вісім людей, одна з яких у важкому стані. Медики надають травмованим усю необхідну допомогу.
На місці атаки триває рятувальна операція та ліквідація наслідків. Григоров зауважив, що інформація про масштаби руйнувань уточнюється.
"Під час цієї атаки наші Сили оборони знищили частину ворожих безпілотників. Водночас загроза повторних ударів зберігається. Бережіть себе та своїх близьких. Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях", — додав він.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у ніч проти 30 жовтня Росія атакувала Чернігівську область. Зокрема, у Корюківському районі сталася пожежа в будинку культури.
Крім того, сьогодні вночі російські окупанти запускали балістичні ракети, керовані авіаційні ракети та ударні дрони. Сили протиповітряної оборони ліквідували 99 цілей.