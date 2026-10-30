Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала цивільне підприємство на Сумщині: загинула жінка

Росія атакувала цивільне підприємство на Сумщині: загинула жінка

Ua ru
30 жовтня 2026 14:29
Росія атакувала підприємство на Сумщині: загинула жінка ДСНС
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 30 жовтня, атакували Сумську область. Внаслідок обстрілу загинула 43-річна жінка. Під ударом дронів опинилося цивільне підприємство у Шосткинській громаді.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російський обстріл Сумщини 30 жовтня

"Росіяни цілеспрямовано атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді, де на той момент працювали люди", — зазначив Григоров.

Російський обстріл Сумщини 30 жовтня
Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Внаслідок обстрілу поранення отримали вісім людей, одна з яких у важкому стані. Медики надають травмованим усю необхідну допомогу.

На місці атаки триває рятувальна операція та ліквідація наслідків. Григоров зауважив, що інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Читайте також:

"Під час цієї атаки наші Сили оборони знищили частину ворожих безпілотників. Водночас загроза повторних ударів зберігається. Бережіть себе та своїх близьких. Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях або інших безпечних місцях", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у ніч проти 30 жовтня Росія атакувала Чернігівську область. Зокрема, у Корюківському районі сталася пожежа в будинку культури.

Крім того, сьогодні вночі російські окупанти запускали балістичні ракети, керовані авіаційні ракети та ударні дрони. Сили протиповітряної оборони ліквідували 99 цілей.

війна Україна Сумська область обстріли підприємства Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації