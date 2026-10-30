Українські військові збивають ворожі цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/UALandForces

У ніч проти 30 жовтня російські армійці атакували Україну балістичними ракетами, керованими авіаційними ракетами та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 99 ворожих цілей. Влучання зафіксували на 17 локаціях, ще на п'яти впали уламки збитих цілей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ у п'ятницю, 30 жовтня.

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Чим Росія атакувала Україну вночі 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня, починаючи з 18:00 29 жовтня, російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку на Україну. Для ударів противник застосував балістичні ракети Іскандер-М/С-400/KN-23 із Воронезької, Курської та Брянської областей РФ.

Також ворог випустив чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із Бєлгородської області РФ. Крім того, для атаки використали 113 ударних безпілотників типу Shahed, з яких 83 були реактивними, Гербера та дрони-імітатори типу "Пародія".

Безпілотники запускали з напрямків Орел, Курськ, Шаталово (РФ), ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим — Гвардійське.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, основними напрямками удару стали Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

Скільки цілей збила ППО під час атаки

Повітряну атаку РФ відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними станом на 07:30, протиповітряна оборона знищила та подавила 99 повітряних цілей. Серед них:

три керовані авіаційні ракети Х-59/69;

96 безпілотників типу Shahed, зокрема 71 реактивний, Гербера та дрони інших типів.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 17 локаціях. Ще на п'яти локаціях впали збиті цілі та їхні уламки.

Скриншот повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що вранці 30 жовтня російські війська повторно атакували Кременчук ракетами. Цього разу в напрямку міста летіли крилаті ракети. Близько 06:04 у Кременчуці пролунала серія вибухів.

Новини.LIVE писали, що увечері 29 жовтня російські війська знову атакували Дніпро реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах залишилися без електроенергії. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, а насосні станції перейшли на резервне живлення від генераторів.