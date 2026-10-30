Украинские военные сбивают вражеские цели. Иллюстративное фото: facebook.com/UALandForces

В ночь на 30 октября российские военные атаковали Украину баллистическими ракетами, управляемыми авиационными ракетами и ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 99 вражеских целей. Попадания зафиксированы в 17 точках, еще в пяти местах упали обломки сбитых целей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в пятницу, 30 октября.

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Чем Россия атаковала Украину ночью 30 октября

В ночь на 30 октября, начиная с 18:00 29 октября, российские войска совершили комбинированную воздушную атаку на Украину. Для нанесения ударов противник применил баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23 из Воронежской, Курской и Брянской областей РФ.

Также враг выпустил четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из Белгородской области РФ. Кроме того, для атаки использовали 113 ударных беспилотников типа Shahed, из которых 83 были реактивными, "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Беспилотники запускали со сторон Орела, Курска, Шаталова (РФ), ТОТ Донецк и ТОТ АР Крым — Гвардейское.

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По данным Воздушных сил ВСУ, основными направлениями удара стали Киевская, Полтавская и Днепропетровская области.

Сколько целей сбила ПВО во время атаки

Воздушную атаку РФ отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным на 07:30, противовоздушная оборона уничтожила и подавила 99 воздушных целей. Среди них:

три управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

96 беспилотников типа Shahed, в том числе 71 реактивный, "Гербера" и дроны других типов.

К сожалению, обошлось не без последствий. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения РФ по 17 локациям. Еще на пяти локациях упали сбитые цели и их обломки.

Скриншот сообщения Командования Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что утром 30 октября российские войска повторно атаковали Кременчуг ракетами. На этот раз в направлении города летели крылатые ракеты. Около 06:04 в Кременчуге раздалась серия взрывов.

Новини.LIVE писали, что вечером 29 октября российские войска вновь атаковали Днепр реактивными беспилотниками. В результате ударов более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах остались без электроэнергии. Энергетики приступили к восстановительным работам, а насосные станции перешли на резервное питание от генераторов.