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Главная Новости дня Россия атаковала Сумскую область: 6 человек получили травмы

Россия атаковала Сумскую область: 6 человек получили травмы

Ua ru
1 ноября 2026 10:42
Нападение России на Сумскую область 1 ноября: шесть человек пострадали facebook.com/mvs.gov.ua
Спасатели на месте российской атаки. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В результате российских атак в Сумской области пострадали шесть человек. Под ударами оказались Сумская и Конотопская общины. Также были повреждены объект гражданской инфраструктуры, автомобили и нежилое здание в Глуховской общине. Во время тушения пожара российские войска нанесли повторный удар по месту работы спасателей.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает Новини.LIVE.

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Каковы последствия российских атак в Сумской области

По информации спасателей, в результате обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автомобили и нежилое здание в Глуховской общине. Всего травмы получили шесть человек.

Россия атаковала Сумскую область: 6 человек получили травмы - фото 1
Сообщение МВД Украины. Фото: скриншот

Отдельно в ГСЧС сообщили о повторном российском ударе во время ликвидации пожара. Враг атаковал место, где работали спасатели, однако личный состав не пострадал.

Все пожары, возникшие в результате российских атак, ликвидированы.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что 1 ноября российские войска атаковали Винницкую область. Под ударом оказались объекты мобильной связи и энергетической инфраструктуры. В результате обстрела возникли повреждения, специалисты работали над ликвидацией последствий атаки.

Также Новини.LIVE сообщали о российской атаке 1 ноября на Запорожскую область. За сутки оккупанты нанесли 699 ударов по 55 населенным пунктам региона. В результате обстрелов в Запорожском районе ранения получили шесть человек, также зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.

МВД ГСЧС Сумская область пострадавшие атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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