Спасатели на месте российской атаки. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В результате российских атак в Сумской области пострадали шесть человек. Под ударами оказались Сумская и Конотопская общины. Также были повреждены объект гражданской инфраструктуры, автомобили и нежилое здание в Глуховской общине. Во время тушения пожара российские войска нанесли повторный удар по месту работы спасателей.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает Новини.LIVE.

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Каковы последствия российских атак в Сумской области

По информации спасателей, в результате обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автомобили и нежилое здание в Глуховской общине. Всего травмы получили шесть человек.

Сообщение МВД Украины. Фото: скриншот

Отдельно в ГСЧС сообщили о повторном российском ударе во время ликвидации пожара. Враг атаковал место, где работали спасатели, однако личный состав не пострадал.

Все пожары, возникшие в результате российских атак, ликвидированы.

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