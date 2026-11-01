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Головна Новини дня Росія атакувала Сумщину: 6 людей дістали травми

Росія атакувала Сумщину: 6 людей дістали травми

Ua ru
1 листопада 2026 10:42
Атака Росії на Сумщину 1 листопада: шестеро людей постраждали facebook.com/mvs.gov.ua
Рятувальники на місці російської атаки. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Унаслідок російських атак на Сумщині травмувалися шестеро людей. Під ударами опинилися Сумська та Конотопська громади. Також пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, автомобілі та нежитлову будівлю в Глухівській громаді. Під час гасіння пожежі російські війська завдали повторного удару по місцю роботи рятувальників.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки російських атак на Сумщині

За інформацією рятувальників, унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали цивільна інфраструктура, автомобілі та нежитлова будівля Глухівської громади. Загалом травми дістали шестеро людей.

Росія атакувала Сумщину: 6 людей дістали травми - фото 1
Допис МВС України. Фото: скриншот

Окремо в ДСНС повідомили про повторний російський удар під час ліквідації пожежі. Ворог атакував місце, де працювали рятувальники, однак особовий склад не постраждав.

Усі пожежі, що виникли внаслідок російських атак, ліквідували.

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Раніше Новини.LIVE писали, що 1 листопада російські війська атакували Вінницьку область. Під ударом опинилися об'єкти мобільного зв'язку та енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу виникли пошкодження, фахівці працювали над ліквідацією наслідків атаки. 

Також Новини.LIVE повідомляли про російську атаку 1 лиспопада на Запорізьку область. Упродовж доби окупанти завдали 699 ударів по 55 населених пунктах регіону. Внаслідок обстрілів у Запорізькому районі поранення дістали шестеро людей, також зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

МВС ДСНС Сумська область постраждалі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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