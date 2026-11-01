Рятувальники на місці російської атаки. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Унаслідок російських атак на Сумщині травмувалися шестеро людей. Під ударами опинилися Сумська та Конотопська громади. Також пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, автомобілі та нежитлову будівлю в Глухівській громаді. Під час гасіння пожежі російські війська завдали повторного удару по місцю роботи рятувальників.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки російських атак на Сумщині

За інформацією рятувальників, унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали цивільна інфраструктура, автомобілі та нежитлова будівля Глухівської громади. Загалом травми дістали шестеро людей.

Допис МВС України. Фото: скриншот

Окремо в ДСНС повідомили про повторний російський удар під час ліквідації пожежі. Ворог атакував місце, де працювали рятувальники, однак особовий склад не постраждав.

Усі пожежі, що виникли внаслідок російських атак, ліквідували.

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