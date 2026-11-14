Поліція на місці російської атаки. Фото ілюстративне: поліція Сумщини

У Глухові Сумської області поліцейські допомогли врятувати жінку з 9-річним онуком після атаки російського безпілотника. Під час повторного удару один із правоохоронців закрив хлопчика власним тілом, намагаючись уберегти його від вибуху.

Про це повідомляє поліція Сумщини, передає Новини.LIVE.

Реклама

У Глухові поліцейський урятував 9-річного хлопчика

Повідомлення про влучання ворожого БпЛА в одне з домоволодінь надійшло до поліції близько шостої години ранку 14 листопада. На місце оперативно прибули співробітники відділу поліції №1 у Глухові. Вони побачили будинок, охоплений вогнем.

Згодом з’ясувалося, що безпілотник влучив у господарську споруду, звідки полум’я поширилося на житлову оселю.

Від сусідів правоохоронці дізналися, що в будинку можуть перебувати 54-річна жінка та її маленький онук. Один із поліцейських почав вибивати вікна, щоб потрапити всередину, а інший обійшов будівлю та знайшов їх на задньому подвір’ї. Жінка й дитина лежали на землі. У потерпілої була сильна кровотеча, тому правоохоронець наклав їй турнікет на ногу.

Читайте також:

Невдовзі поліцейський почув, що ворожий безпілотник наближається для повторної атаки. Він спробував перемістити жінку та хлопчика в безпечніше місце, однак часу для цього вже не залишалося. Тоді правоохоронець накрив 9-річну дитину собою, щоб захистити її від вибуху.

Під час повторного удару поранень зазнали сам поліцейський і 54-річна жінка. Хлопчик постраждав лише внаслідок першої атаки. Попри власні травми, правоохоронець разом із напарником посадили потерпілих до службового автомобіля та доправили їх до лікарні. Наразі всі троє перебувають під наглядом медиків.

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 листопада російські війська атакували Сумську та Конотопську громади. Унаслідок обстрілів шестеро людей дістали травми, також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, автомобілі та нежитлову будівлю в Глухівській громаді.

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 жовтня російські війська завдали удару безпілотниками по цивільному підприємству в Шосткинській громаді на Сумщині. На момент атаки там перебували працівники. Унаслідок обстрілу загинула 43-річна жінка, ще восьмеро людей дістали поранення.