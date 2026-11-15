Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Російські війська протягом кількох днів зосереджують атаки на одній області України. Основними цілями стають електромережі та підстанції. У неділю, 15 листопада, Президент України Володимир Зеленський пояснив, як діють окупанти, та назвав регіони, що найбільше постраждали від обстрілів із початку осені.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

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Як Росія атакує регіони України

За словами глави держави, російські війська цілеспрямовано обирають окрему область для тривалих атак.

"Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону — по всьому, по мережах, по підстанціях", — заявив Зеленський.

Президент також навів кількість влучань із початку вересня:

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Дніпропетровська область — 131;

Київська область — 125;

Житомирська та Сумська області — понад 100 у кожній.

Ситуація зі світлом у Запоріжжі та на Дніпровщині

Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням у Запоріжжі та Дніпропетровській області. Через обстріли там сталися численні відключення світла.

Енергетики вже частково відновлюють електропостачання. Однак нові повітряні тривоги та атаки ускладнюють ремонтні роботи.

Зеленський наголосив, що для відновлення залучили всі необхідні сили та обладнання.

Крім того, Україна домовилася з Європейською комісією про додаткову екстрену допомогу. Найбільш постраждалі громади отримають генератори, інше обладнання та фінансову підтримку.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 14 листопада російські війська атакували критично важливий об'єкт у Мені Чернігівської області. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень.

Також Новини.LIVE писали про те, що 13 листопада Зеленський провів зустріч із представниками українських міст і громад. Головною темою стала підготовка до зими. Президент наголосив на необхідності захисту енергетики, забезпечення стабільного зв'язку та допомоги населенню.