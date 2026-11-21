Люди во время отключения электричества. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что после масштабной атаки РФ на энергетику страны в ночь на 20 ноября сотрудникам удалось стабилизировать электроснабжение в пострадавших регионах. При этом по состоянию на вечер 21 ноября наиболее сложная ситуация наблюдается в Одесской области.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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Какова ситуация с электроснабжением в Украине 21 ноября

В Минэнерго отметили, что российские войска продолжают атаковать важную энергетическую инфраструктуру. Они наносят повторные удары по объектам, которые были восстановлены. Регулярные воздушные тревоги существенно затрудняют ремонтные работы сотрудников. Из-за террора РФ ситуация с электричеством в областях Украины может быстро меняться.

Что происходит с электроснабжением в Одесской области

Министерство энергетики Украины заявило, что из-за постоянных атак РФ в Одесской области зафиксированы масштабные отключения электроэнергии, поскольку срабатывает автоматическая защита системы.

"Каждый раз после восстановления электроснабжения возможны временные скачки или падение напряжения. Поэтому просим не оставлять мощные электроприборы включенными в розетки, это убережет их от повреждения", — говорится в источнике.

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Украинцам рекомендуют проверять информацию об оперативной ситуации с электроснабжением в своих регионах на официальных страницах облэнерго.

Сообщение Минэнерго. Скриншот: Facebook

Мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что усилит поддержку Украины в преддверии зимнего периода. Он отметил, что РФ своими постоянными ударами по энергетической инфраструктуре пытается сломить украинцев.

Новини.LIVE сообщали, что энергетический эксперт Андрей Закревский предупреждает: в ближайшие два месяца украинцев ждут "энергетические качели". По его словам, после устранения повреждений энергетиками российская армия будет вновь наносить удары по важным объектам.