Енергетик. Фото: ДТЕК

Російські окупанти знову атакували енергетику України. Внаслідок ударів без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Енергетики роблять усе можливе, аби електропостачання повернулося якнайшвидше.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у неділю, 15 листопада, передає Новини.LIVE.

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Російські удари по енергетиці

"Ворог завдав чергового удару по енергетиці країни. Внаслідок чого без електропостачання частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу розпочнуться одразу як дозволить безпекова ситуація.

Ситуація в Дніпропетровській області

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазначив, що внаслідок російської атаки частково залишилися без світла населені пункти Дніпровського та Камʼянського районів.

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Енергергети працюють над відновленням електропостачання.

Лікарні та обʼєкти критичної інфраструктури перейшли на живлення від генераторів. Крім того, працюють Пункти незламності.

Ситуація зі світлом в Запорізькій області

Керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський повідомив, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено електрообладнання, внаслідок чого знеструмлено значну частину споживачів у Запоріжжі та області.

"Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація контрольована, робимо все можливе, аби повернути світло до кінця доби", — зазначив він.

А очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін заявив, що усі важливі обʼєкти перейшли на резервне живлення.

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти упродовж доби атакували енергетику Чернігівської області. Крім того, внаслідок обстрілу Мени загинули двоє людей.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час переговорів із верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Саліхом наголосив на необхідності посилення гуманітарної підтримки через російські удари по енергетичній інфраструктурі України.