РФ снова ударила по энергетике: в двух областях аварийные отключения
Российские оккупанты вновь нанесли удар по энергетике Украины. В результате ударов без света осталась часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях. Энергетики делают всё возможное, чтобы электроснабжение возобновилось как можно скорее.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в воскресенье, 15 ноября, передает Новини.LIVE.
Российские удары по энергетике
"Враг нанес очередной удар по энергетике страны. В результате часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электроснабжения. В этих регионах вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.
Работы по ликвидации последствий российского обстрела начнутся, как только позволит обстановка с безопасностью.
Ситуация в Днепропетровской области
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил, что в результате российской атаки частично остались без света населенные пункты Днепровского и Каменского районов.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Больницы и объекты критической инфраструктуры перешли на питание от генераторов. Кроме того, работают "Пункты несокрушимости".
Ситуация с электроснабжением в Запорожской области
Руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский сообщил, что в результате российского обстрела повреждено электрооборудование, вследствие чего обесточена значительная часть потребителей в Запорожье и области.
"Уже работаем над восстановлением электроснабжения, ситуация под контролем, делаем все возможное, чтобы вернуть свет до конца суток", — отметил он.
А глава Запорожской ОВА Михаил Семикин заявил, что все важные объекты перешли на резервное питание.
Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты в течение суток атаковали энергетические объекты Черниговской области. Кроме того, в результате обстрела Мени погибли два человека.
А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время переговоров с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салихом подчеркнул необходимость усиления гуманитарной поддержки из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.