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Главная Новости дня РФ снова ударила по энергетике: в двух областях аварийные отключения

РФ снова ударила по энергетике: в двух областях аварийные отключения

Ua ru
15 ноября 2026 14:55
Россия атаковала энергетику Украины: часть Запорожской и Днепропетровской областей осталась без света ДТЭК
Энергетик. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты вновь нанесли удар по энергетике Украины. В результате ударов без света осталась часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях. Энергетики делают всё возможное, чтобы электроснабжение возобновилось как можно скорее.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в воскресенье, 15 ноября, передает Новини.LIVE.

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Российские удары по энергетике

"Враг нанес очередной удар по энергетике страны. В результате часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электроснабжения. В этих регионах вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

Работы по ликвидации последствий российского обстрела начнутся, как только позволит обстановка с безопасностью.

Ситуация в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил, что в результате российской атаки частично остались без света населенные пункты Днепровского и Каменского районов.

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Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Больницы и объекты критической инфраструктуры перешли на питание от генераторов. Кроме того, работают "Пункты несокрушимости".

Ситуация с электроснабжением в Запорожской области

Руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский сообщил, что в результате российского обстрела повреждено электрооборудование, вследствие чего обесточена значительная часть потребителей в Запорожье и области.

"Уже работаем над восстановлением электроснабжения, ситуация под контролем, делаем все возможное, чтобы вернуть свет до конца суток", — отметил он.

А глава Запорожской ОВА Михаил Семикин заявил, что все важные объекты перешли на резервное питание.

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты в течение суток атаковали энергетические объекты Черниговской области. Кроме того, в результате обстрела Мени погибли два человека.

А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время переговоров с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салихом подчеркнул необходимость усиления гуманитарной поддержки из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Запорожская область Днепропетровская область обстрелы энергетика отключения света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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