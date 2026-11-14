Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига призвал ООН помочь восстановить энергетику Украины

Сибига призвал ООН помочь восстановить энергетику Украины

Ua ru
14 ноября 2026 23:35
Украина просит ООН сосредоточить помощь на восстановлении энергетики Reuters
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе встречи с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салихом поднял вопрос о гуманитарной помощи на фоне российских атак на украинскую энергетическую систему. В частности, он попросил структуры ООН определить восстановление электро- и теплоснабжения одним из главных направлений поддержки в преддверии зимы.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

На чем Сибига просит сосредоточить помощь ООН

Сибига подчеркнул, что из-за постоянных российских ударов энергетическая инфраструктура нуждается в неотложной помощи.

Сибига призвал ООН помочь восстановить энергетику Украины - фото 1
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салих и глава украинского МИД Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Он призвал международные организации направлять ресурсы на восстановление электроснабжения и теплоснабжения, ведь от этого зависит безопасность и жизнь гражданского населения.

"Учитывая, что Россия продолжает наносить удары по энергосистеме Украины в преддверии зимы, я вновь призвал агентства ООН уделять первоочередное внимание восстановлению энерго- и теплоснабжения в рамках гуманитарной помощи, направленной на спасение жизней", — заявил Сибига.

Читайте также:

Отдельно министр обратил внимание Бархама Салиха на российские атаки против гуманитарных операций и объектов международных организаций в Украине. По его словам, под обстрелы попадают, в частности, гуманитарные конвои ООН и складские помещения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения.

Сибига призвал Организацию Объединенных Наций использовать все доступные механизмы, чтобы добиться привлечения России к ответственности за такие действия. Он также подчеркнул, что для реальной защиты гражданских лиц и гуманитарных работников необходимо устойчивое прекращение огня, которого можно достичь лишь при условии усиления международного давления на Москву.

Как сообщали Новини.LIVE, Андрей Сибига поблагодарил Норвегию за решение не допускать в страну российских и белорусских профессиональных спортсменов и членов их команд, планирующих участвовать в спортивных соревнованиях. Он подчеркнул, что Осло не поддерживает возвращение представителей стран-агрессоров в международный спорт на фоне войны против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Сибига встретился с главой МИД Нигерии Бьянкой Одумегву-Оджукву. Стороны договорились углублять сотрудничество в сфере продовольственной безопасности и совместно противодействовать вербовке граждан Нигерии в российскую армию.

МИД Андрей Сибига война в Украине энергетика дипломатия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации