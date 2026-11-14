Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе встречи с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салихом поднял вопрос о гуманитарной помощи на фоне российских атак на украинскую энергетическую систему. В частности, он попросил структуры ООН определить восстановление электро- и теплоснабжения одним из главных направлений поддержки в преддверии зимы.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Новини.LIVE.

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На чем Сибига просит сосредоточить помощь ООН

Сибига подчеркнул, что из-за постоянных российских ударов энергетическая инфраструктура нуждается в неотложной помощи.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салих и глава украинского МИД Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Он призвал международные организации направлять ресурсы на восстановление электроснабжения и теплоснабжения, ведь от этого зависит безопасность и жизнь гражданского населения.

"Учитывая, что Россия продолжает наносить удары по энергосистеме Украины в преддверии зимы, я вновь призвал агентства ООН уделять первоочередное внимание восстановлению энерго- и теплоснабжения в рамках гуманитарной помощи, направленной на спасение жизней", — заявил Сибига.

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Отдельно министр обратил внимание Бархама Салиха на российские атаки против гуманитарных операций и объектов международных организаций в Украине. По его словам, под обстрелы попадают, в частности, гуманитарные конвои ООН и складские помещения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения.

Сибига призвал Организацию Объединенных Наций использовать все доступные механизмы, чтобы добиться привлечения России к ответственности за такие действия. Он также подчеркнул, что для реальной защиты гражданских лиц и гуманитарных работников необходимо устойчивое прекращение огня, которого можно достичь лишь при условии усиления международного давления на Москву.

Как сообщали Новини.LIVE, Андрей Сибига поблагодарил Норвегию за решение не допускать в страну российских и белорусских профессиональных спортсменов и членов их команд, планирующих участвовать в спортивных соревнованиях. Он подчеркнул, что Осло не поддерживает возвращение представителей стран-агрессоров в международный спорт на фоне войны против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Сибига встретился с главой МИД Нигерии Бьянкой Одумегву-Оджукву. Стороны договорились углублять сотрудничество в сфере продовольственной безопасности и совместно противодействовать вербовке граждан Нигерии в российскую армию.