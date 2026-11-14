Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина и Нигерия будут углублять сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

Украина и Нигерия будут углублять сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

Ua ru
14 ноября 2026 20:45
Сибига обсудил с главой МИД Нигерии вопрос о вербовке граждан в армию России facebook.com/UkraineMFA/
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Нигерии Бьянка Одумегву-Оджукву. Фото: facebook.com/UkraineMFA/

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Нигерии Бьянкой Одумегву-Оджукву. Одной из главных тем стала вербовка Россией граждан Нигерии для участия в войне против Украины. Киев заявил о готовности совместно с нигерийской стороной противодействовать этой практике.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

О чем Сибига говорил с министром иностранных дел Нигерии

Во время встречи Андрей Сибига проинформировал коллегу о ситуации на фронте и последствиях российских атак на украинские города, энергетическую инфраструктуру и гражданское население.

Отдельно стороны обсудили вербовку граждан Нигерии в российскую армию. По словам Сибиги, Москва заманивает людей ложными обещаниями и отправляет их воевать против Украины.

"Эту практику необходимо прекратить, и Украина готова приложить совместные усилия для достижения этой цели", — подчеркнул министр.

Читайте также:

Украина и Нигерия будут углублять сотрудничество

Также стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности. Андрей Сибига заверил, что Украина готова развивать сотрудничество с Нигерией, несмотря на российские удары по украинским портам и сельскохозяйственным угодьям.

Кроме того, министры договорились усилить координацию на международных площадках.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Андрей Сибига после встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном заявил о восстановлении доверия между Киевом и Сеулом. Стороны обсудили пути завершения войны, а Южная Корея подтвердила готовность продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине и содействовать восстановлению украинских городов.

Также Новини.LIVE писали, что Украина предложила России перемирие в двух сферах — энергетике и Черном море. По словам Сибиги, соответствующие предложения уже переданы международным партнерам, а Киев ожидает реакции российской стороны.

МИД Нигерия Андрей Сибига фронт армия РФ
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации