Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Нигерии Бьянка Одумегву-Оджукву. Фото: facebook.com/UkraineMFA/

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Нигерии Бьянкой Одумегву-Оджукву. Одной из главных тем стала вербовка Россией граждан Нигерии для участия в войне против Украины. Киев заявил о готовности совместно с нигерийской стороной противодействовать этой практике.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Новини.LIVE.

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О чем Сибига говорил с министром иностранных дел Нигерии

Во время встречи Андрей Сибига проинформировал коллегу о ситуации на фронте и последствиях российских атак на украинские города, энергетическую инфраструктуру и гражданское население.

Отдельно стороны обсудили вербовку граждан Нигерии в российскую армию. По словам Сибиги, Москва заманивает людей ложными обещаниями и отправляет их воевать против Украины.

"Эту практику необходимо прекратить, и Украина готова приложить совместные усилия для достижения этой цели", — подчеркнул министр.

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Также стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности. Андрей Сибига заверил, что Украина готова развивать сотрудничество с Нигерией, несмотря на российские удары по украинским портам и сельскохозяйственным угодьям.

Кроме того, министры договорились усилить координацию на международных площадках.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Андрей Сибига после встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном заявил о восстановлении доверия между Киевом и Сеулом. Стороны обсудили пути завершения войны, а Южная Корея подтвердила готовность продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине и содействовать восстановлению украинских городов.

Также Новини.LIVE писали, что Украина предложила России перемирие в двух сферах — энергетике и Черном море. По словам Сибиги, соответствующие предложения уже переданы международным партнерам, а Киев ожидает реакции российской стороны.