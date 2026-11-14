Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Нігерії Б'янка Одумегву-Оджукву. Фото: facebook.com/UkraineMFA/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із главою МЗС Нігерії Б'янкою Одумегву-Оджукву. Однією з головних тем стало вербування Росією громадян Нігерії для участі у війні проти України. Київ заявив про готовність спільно з нігерійською стороною протидіяти цій практиці.

Про це повідомили в МЗС України, інформує Новини.LIVE.

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Про що Сибіга говорив із міністеркою закордонних справ Нігерії

Під час зустрічі Андрій Сибіга поінформував колегу про ситуацію на фронті та наслідки російських атак на українські міста, енергетичну інфраструктуру й цивільне населення.

Окремо сторони обговорили вербування громадян Нігерії до російської армії. За словами Сибіги, Москва заманює людей неправдивими обіцянками та відправляє їх воювати проти України.

"Цю практику необхідно зупинити, і Україна готова докласти спільних зусиль для досягнення цієї мети", — наголосив міністр.

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Також сторони обговорили продовольчу безпеку. Андрій Сибіга запевнив, що Україна готова розвивати співпрацю з Нігерією, попри російські удари по українських портах і сільськогосподарських угіддях.

Крім того, міністри домовилися посилити координацію на міжнародних майданчиках.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Андрій Сибіга після зустрічі з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Хьоном заявив про відновлення довіри між Києвом і Сеулом. Сторони обговорили шляхи завершення війни, а Південна Корея підтвердила готовність продовжувати гуманітарну допомогу Україні та сприяти відбудові українських міст.

Також Новини.LIVE писали, що Україна запропонувала Росії перемир'я у двох сферах — енергетиці та Чорному морі. За словами Сибіги, відповідні пропозиції вже передали міжнародним партнерам, а Київ очікує на реакцію російської сторони.