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Головна Новини дня Україна та Нігерія поглиблюватимуть співпрацю у сфері продовольчої безпеки

Україна та Нігерія поглиблюватимуть співпрацю у сфері продовольчої безпеки

Ua ru
14 листопада 2026 20:45
Сибіга обговорив із главою МЗС Нігерії вербування громадян до армії Росії facebook.com/UkraineMFA/
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Нігерії Б'янка Одумегву-Оджукву. Фото: facebook.com/UkraineMFA/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із главою МЗС Нігерії Б'янкою Одумегву-Оджукву. Однією з головних тем стало вербування Росією громадян Нігерії для участі у війні проти України. Київ заявив про готовність спільно з нігерійською стороною протидіяти цій практиці.

Про це повідомили в МЗС України, інформує Новини.LIVE.

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Про що Сибіга говорив із міністеркою закордонних справ Нігерії

Під час зустрічі Андрій Сибіга поінформував колегу про ситуацію на фронті та наслідки російських атак на українські міста, енергетичну інфраструктуру й цивільне населення.

Окремо сторони обговорили вербування громадян Нігерії до російської армії. За словами Сибіги, Москва заманює людей неправдивими обіцянками та відправляє їх воювати проти України.

"Цю практику необхідно зупинити, і Україна готова докласти спільних зусиль для досягнення цієї мети", — наголосив міністр.

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Україна та Нігерія поглиблюватимуть співпрацю

Також сторони обговорили продовольчу безпеку. Андрій Сибіга запевнив, що Україна готова розвивати співпрацю з Нігерією, попри російські удари по українських портах і сільськогосподарських угіддях.

Крім того, міністри домовилися посилити координацію на міжнародних майданчиках.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Андрій Сибіга після зустрічі з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Хьоном заявив про відновлення довіри між Києвом і Сеулом. Сторони обговорили шляхи завершення війни, а Південна Корея підтвердила готовність продовжувати гуманітарну допомогу Україні та сприяти відбудові українських міст. 

Також Новини.LIVE писали, що Україна запропонувала Росії перемир'я у двох сферах — енергетиці та Чорному морі. За словами Сибіги, відповідні пропозиції вже передали міжнародним партнерам, а Київ очікує на реакцію російської сторони.

МЗС Нігерія Андрій Сибіга фронт армія РФ
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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