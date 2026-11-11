Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Хьоном. Фото: МЗС України

Київ та Сеул домовилися залишити в минулому конфлікт через розголошення даних про полонених із КНДР. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після розмови з південнокорейським колегою на саміті G7 заявив про відновлення довіри. Сеул також пообіцяв не згортати гуманітарну підтримку України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Україна та Південна Корея поновлюють діалог після дипломатичного скандалу

Україна та Південна Корея працюють над відновленням довірливих стосунків. У вівторок, 10 листопада, очільник українського МЗС Андрій Сибіга зустрівся зі своїм колегою Чо Хьоном. Розмова дипломатів відбулася на полях міністерської зустрічі країн "Групи семи".

Український міністр залишився задоволений результатами бесіди. В ефірі національного телебачення він розповів, що політики відверто обговорили всі нещодавні непорозуміння. Сибіга впевнений, що тепер країни готові зробити реальні кроки для налагодження повноцінної співпраці.

"Ми заслуговуємо на надзвичайно динамічні двосторонні відносини високого рівня з Південною Кореєю", — наголосив урядовець.

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За його словами, Київ дуже цінує минулу та майбутню підтримку Сеула у боротьбі за український суверенітет. Згодом в МЗС України опублікували висловлювання Андрія Сибіги щодо переговорів.

"Провели ґрунтовну розмову про шляхи завершення війни. Ціную змістовні думки міністра Чо, засновані на власному історичному досвіді Республіки Корея. Підтвердив готовність України розвивати динамічне та прагматичне партнерство з Республікою Корея, засноване на взаємних інтересах і спільному розумінні безпекових загроз, пов'язаних із залученням КНДР до російської агресії", — зазначив Андрій Сибіга.

Позиція Сеула та гуманітарна підтримка України

У середу Міністерство закордонних справ Південної Кореї також прокоментувало зустріч. За інформацією відомства, Чо Хьон висловив надію на спокійне владнання всіх суперечок. Попри недавню скандальну ситуацію Сеул не планує зупиняти програми допомоги. Південна Корея і надалі шукатиме можливості для передачі гуманітарних вантажів та сприятиме відбудові українських міст.

Дипломатичний скандал виник на тлі прямого втручання Північної Кореї у війну. За спільними підрахунками Києва та Сеула, з початку 2024 року Пхеньян відправив на допомогу Росії від 14 до 15 тисяч своїх військовослужбовців. Переважна більшість цього контингенту зараз перебуває у Курській області. Там північнокорейські солдати допомагають російській армії стримувати наступ українських сил.

Новини.LIVE повідомляли, що у вересні промова Володимира Зеленського в ООН спровокувала хвилю обурення в Південній Кореї. Лідер корейської опозиції Лі Дже Мьон звинуватив українського президента в порушенні домовленостей через оприлюднення інформації про двох бійців КНДР, переданих Сеулу. За його словами, такий публічний розголос поставив під удар безпеку Південної Кореї.

Паралельно Сеул відкликав із Києва одразу вісьмох дипломатів через скандал довкола передачі корейських полонених. Уряд Республіки Корея зазначив, що діалог з Україною зайшов у глухий кут, тож криза у відносинах між державами ризикує перерости в іще глибший конфлікт.

Утім, у МЗС України заперечили чутки про те, що Південна Корея планує розірвати дипломатичні зв'язки. Речник відомства Георгій Тихий наголосив, що ситуацію в медіа подали викривлено, а дипломати обох країн ведуть постійні перемовини, аби не допустити руйнування двосторонніх відносин.