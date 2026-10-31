Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Фото: flickr.com

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію про те, що Південна Корея готується розірвати дипломатичні відносини з Україною. Він пояснив, що контекст був іншим і що сторони працюють над тим, щоб не допустити розриву відносин.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Що сказали в МЗС України про нібито плани Південної Кореї розірвати дипломатичні відносини

Насамперед Тихий запропонував скоригувати те, що було процитовано в українській та західній пресі щодо нібито підготовки до розриву дипломатичних відносин між країнами.

"Це не відповідає дійсності. Насправді я закликаю всіх послухати безпосередньо цитату, яку виголосив корейський міністр, коли його запитували — чи може ситуація ескалувати до рівня, який би загрожував дипломатичним відносинам", — наголосив речник МЗС.

Він пояснив, що корейський міністр відповідав на гіпотетичне запитання щодо можливих наслідків подальшої ескалації. Водночас Тихий зазначив, що сторони працюють над тим, щоб цього не допустити.

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"За закритими каналами триває робота над тим, щоб врегулювати цю ситуацію й залишити її позаду", — каже він.

Що ж стосується трактування відповіді корейського міністра як підготовки до розриву відносин, речник МЗС назвав її неправильною. Також він звернув увагу, що представник Південної Кореї підтвердив незмінність підтримки України, участь у міжнародних зусиллях щодо припинення агресії та проектах відновлення.

"Я розумію, що на тлі всіх цих скандалів у людей вже з’являється бажання ще щось підкинути туди, щоб вогонь горів яскравіше. Не треба цього робити. Я закликаю вас ставитися стримано й аналізувати реальні цитати, які висловлює людина", — підсумував Тихий, додавши, що українська сторона не планує додаткового різкого тиску й сподівається на взаємну стриманість південнокорейської сторони.

Як повідомляли Новини.LIVE, причиною останніх суперечок між Південною Кореєю та Україною стало те, що українська сторона публічно оголосила про передачу двох північнокорейських військовополонених. При цьому Сеул стверджує, що існувала домовленість про нерозголошення. На цьому тлі 27 жовтня Південна Корея відкликала з України вісьмох дипломатів.

Крім того, 23 жовтня Південна Корея також відкликала одного зі співробітників свого посольства в Києві.