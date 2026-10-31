Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: flickr.com

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг информацию о том, что Южная Корея готовится разорвать дипломатические отношения с Украиной. Он пояснил, что контекст был другим, и что стороны работают над недопущением разрыва отношений.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Что сказали в МИД Украины о якобы планах Южной Кореи разорвать дипотношения

В первую очередь Тихий предложил скорректировать то, что было процитировано украинской и западной прессе о якобы подготовке к разрыву дипломатических отношений между странами.

"Это не соответствует действительности. На самом деле я призываю всех послушать непосредственно цитату, которую сказал корейский министр, когда его спрашивали — может ли ситуация эскалировать до уровня, который бы угрожал дипломатическим отношениям", — подчеркнул спикер МИД.

Он пояснил, что корейский министр отвечал на гипотетический вопрос по поводу возможных последствий дальнейшей эскалации. В то же время Тихий отметил, что стороны работают над тем, чтобы этого не допустить.

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"По закрытым каналам идет работа над тем, чтобы эту ситуацию урегулировать и оставить позади", — говорит он.

Что же касается трактовки ответа корейского министра как подготовки к разрыву отношений, спикер МИД назвал ее неправильным. Также он обратил внимание, что представитель Южной Кореи подтвердил неизменность поддержки Украины, участие в международных усилиях по прекращению агрессии и проектах восстановления.

"Я понимаю, что на фоне всех этих скандалов уже появляется желание у людей еще что-то подбросить туда, чтобы горело ярче. Не надо этого делать. Я вас призываю сдержанно относиться и анализировать реальные цитаты, которые говорит человек", — резюмировал Тихий, добавив, что украинская сторона не планирует дополнительных резких давлений и надеется на взаимную сдержанность южнокорейской стороны.

Как сообщали Новини.LIVE, причиной последних споров между Южной Кореей и Украиной стало то, что украинская сторона публично озвучила, что передала двух северокорейских военнопленных. При этом Сеул утверждает, что была договоренность о неразглашении. На этом фоне 27 октября Южная Корея отозвала из Украины восьмерых дипломатов.

Кроме того, 23 октября Южная Корея тоже отозвала одного из сотрудников своего посольства в Киеве.