Посольство Южной Кореи в Киеве. Фото: Wikipedia/Kiyanka

Международное агентство помощи Южной Кореи приняло решение отозвать одного из двух своих сотрудников из киевского офиса домой из соображений безопасности. В то же время официальные лица отрицают, что репатриация сотрудника связана с рисками для безопасности, а не с текущим дипломатическим скандалом, вызванным публичными заявлениями о передаче Сеулу северокорейских военнопленных.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Южная Корея репатриирует гуманитарного работника из Украины

Южная Корея оказалась вовлечена в дипломатический конфликт с Украиной. В начале этого месяца Сеул отозвал своего посла после обвинений в нарушении договоренностей о конфиденциальности во время обсуждения передачи Южной Корее двух пленных военных из Северной Кореи.

Отмечается, что решение Корейского агентства международного сотрудничества о возвращении сотрудника на родину было принято после совещания по вопросам безопасности. Чиновник, сообщивший об этом, не упомянул о споре относительно военнопленных.

В то же время другой сотрудник останется в Киеве.

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Как писали Новини.LIVE, Южная Корея отозвала своего посла в Украине из-за дипломатических разногласий, возникших после обнародования информации о передаче двух военнопленных. В Сеуле подчеркнули готовность урегулировать недоразумение.

Впоследствии Южная Корея объявила о намерении сократить число сотрудников своего посольства в Украине. В Сеуле объяснили это решение отсутствием надлежащей реакции Киева на дипломатический спор вокруг военнопленных из КНДР.