Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Южная Корея отзывает посла из Украины на фоне дипломатического конфликта

Южная Корея отзывает посла из Украины на фоне дипломатического конфликта

Ua ru
8 октября 2026 12:14
Южная Корея отзывает посла из Украины на фоне конфликта вокруг пленных
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Фото: Reuters

Стало известно, что Южная Корея решила отозвать своего посла в Украине на фоне дипломатических разногласий, возникших после обнародования информации о передаче двух военнопленных. В Сеуле заявили о намерении урегулировать ситуацию и продолжить диалог с Киевом.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что стало причиной дипломатического конфликта

В МИД Южной Кореи объяснили решение отозвать посла ситуацией вокруг информации о передаче двух военнопленных. В ведомстве не уточнили дополнительных деталей конфликта, однако подчеркнули, что правительство страны рассчитывает на урегулирование проблемы дипломатическим путем.

Несмотря на отзыв посла, Южная Корея заявила о готовности поддерживать переговоры с украинской стороной.

Напомним, что между Украиной и Южной Кореей возник дипломатический конфликт вокруг двух военнопленных из КНДР, которых также называют волонтерами. Президент Южной Кореи Ли Дже Мен заявил, что разглашение информации об их передаче нарушило конфиденциальные договоренности.

Читайте также:

Позже советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг наличие такой договоренности.

Южная Корея получила от Украины извинения за разглашение информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Однако, по их словам, этого недостаточно.

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что в настоящее время стороны пытаются уладить недоразумение. Ведется активная дипломатическая работа по решению этого вопроса.

МИД КНДР конфликт Южная Корея Сеул
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации