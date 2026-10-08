Южная Корея отзывает посла из Украины на фоне конфликта вокруг пленных

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Фото: Reuters

Стало известно, что Южная Корея решила отозвать своего посла в Украине на фоне дипломатических разногласий, возникших после обнародования информации о передаче двух военнопленных. В Сеуле заявили о намерении урегулировать ситуацию и продолжить диалог с Киевом.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Что стало причиной дипломатического конфликта

В МИД Южной Кореи объяснили решение отозвать посла ситуацией вокруг информации о передаче двух военнопленных. В ведомстве не уточнили дополнительных деталей конфликта, однако подчеркнули, что правительство страны рассчитывает на урегулирование проблемы дипломатическим путем.

Несмотря на отзыв посла, Южная Корея заявила о готовности поддерживать переговоры с украинской стороной.

Напомним, что между Украиной и Южной Кореей возник дипломатический конфликт вокруг двух военнопленных из КНДР, которых также называют волонтерами. Президент Южной Кореи Ли Дже Мен заявил, что разглашение информации об их передаче нарушило конфиденциальные договоренности.

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Позже советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг наличие такой договоренности.

Южная Корея получила от Украины извинения за разглашение информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Однако, по их словам, этого недостаточно.

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что в настоящее время стороны пытаются уладить недоразумение. Ведется активная дипломатическая работа по решению этого вопроса.