Південна Корея відкликає посла з України на тлі конфлікту з полоненими

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон. Фото: Reuters

Стало відомо, що Південна Корея вирішила відкликати свого посла в Україні на тлі дипломатичних розбіжностей, які виникли після розголошення інформації про передачу двох військовополонених. У Сеулі заявили про намір врегулювати ситуацію та продовжити діалог із Києвом.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Що стало причиною дипломатичного конфлікту

У МЗС Південної Кореї пояснили рішення відкликати посла ситуацією навколо інформації про передачу двох військовополонених. У відомстві не уточнили додаткових деталей конфлікту, однак наголосили, що уряд країни розраховує на врегулювання проблеми дипломатичним шляхом.

Попри відкликання посла, Південна Корея заявила про готовність підтримувати переговори з українською стороною.

Нагадаємо, що між Україною та Південною Кореєю виник дипломатичний конфлікт навколо двох військовополонених із КНДР, яких також називають волонтерами. Президент Південної Кореї Лі Дже Мен заявив, що розголошення інформації про їхню передачу порушило конфіденційні домовленості.

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Пізніше радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин заперечив таку домовленість.

Південна Корея отримала від України вибачення через розголошення інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених. Проте, за їхніми словами, цього недостатньо.

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що наразі сторони намагаються владнати непорозуміння. Триває активна дипломатична робота для розв'язання цього питання.