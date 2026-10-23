Посольство Піденної Кореї у Києві. Фото: Wikipedia/Kiyanka

Міжнародне агентство допомоги Південної Кореї вирішило повернути одного з двох своїх співробітників із київського офісу додому з міркувань безпеки. Водночас офіційні особи відкреслюють, що репатріація працівника пов'язана із безпековими ризиками, а не з поточним дипломатичним скандалом, викликаним публічними заявами щодо передачі Сеулу північнокорейських військовополонених.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Південна Корея репатріює гуманітарного працівника з України

Південна Корея стала учасницею дипломатичного конфлікту з Україною. На початку цього місяця Сеул відкликав свого посла після звинувачень у порушенні домовленостей про конфіденційність під час обговорення передачі Південній Кореї двох полонених військових із Північної Кореї.

Зазначається, що рішення Корейського агентства міжнародного співробітництва про повернення співробітника додому було прийнято після наради з питань безпеки. Посадовець, який повідомив про це, не згадував про суперечку стосовно військовополонених.

Водночас інший співробітник залишиться в Києві.

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Як писали Новини.LIVE, Південна Корея відкликала свого посла в Україні через дипломатичні суперечки, що виникли після оприлюднення інформації про передачу двох військовополонених. У Сеулі наголосили на готовності владнати непорозуміння.

Згодом Південна Корея оголосила про намір скоротити кількість працівників свого посольства в Україні. У Сеулі пояснили це рішення відсутністю належної реакції Києва на дипломатичну суперечку навколо військовополонених із КНДР.