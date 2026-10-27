Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Фото: Reuters

Южная Корея отозвала из Украины восьмерых дипломатов на фоне спора по поводу разглашения информации о передаче двух северокорейских военнопленных. В Сеуле заявили об отсутствии прогресса в урегулировании разногласий с Киевом и предупредили о риске дальнейшего обострения отношений.

Об этом сообщает Yonhap, информирует Новини.LIVE.

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Почему Южная Корея отозвала дипломатов из Украины

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён сообщил о решении 27 октября во время парламентского рассмотрения работы внешнеполитического ведомства.

По его словам, причинами стали дипломатический спор с Украиной и постоянная угроза российских авиаударов.

В начале октября Сеул отозвал своего посла в Киеве Пак Ки-чана, а впоследствии решил сократить персонал посольства. В то же время основная часть дипломатической миссии остается в Украине и продолжает работать, в частности для защиты граждан Южной Кореи.

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Чо Хён не исключил, что спор может перерасти в более серьёзный конфликт и нанести ущерб дипломатическим отношениям между двумя странами, если напряжённость будет продолжать расти.

Как Сеул оценивает дальнейшую поддержку Украины

Несмотря на спор, министр подчеркнул, что общая поддержка Украины со стороны Южной Кореи остается неизменной.

Сеул продолжает участвовать в конференциях по восстановлению Украины, оказывать гуманитарную помощь и присоединяться к международным усилиям, направленным на прекращение войны.

Что известно о споре между Южной Кореей и Украиной

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 октября Южная Корея уже отозвала одного из сотрудников своего посольства в Киеве на фоне спора по поводу разглашения информации о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. Сеул также рассматривал возможность сокращения дипломатического персонала из-за отсутствия, по его мнению, достаточных шагов со стороны Украины для урегулирования разногласий.

Также Новини.LIVE писали, что 20 октября Южная Корея решила отозвать дополнительных сотрудников посольства в Киеве. Среди причин называли спор по поводу пленных из КНДР и угрозу российских воздушных атак, при этом Сеул подчеркивал, что дипломатические контакты с Украиной будут продолжаться.