Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон. Фото: Reuters

Південна Корея відкликала з України вісьмох дипломатів на тлі суперечки щодо розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. У Сеулі заявили про відсутність прогресу у врегулюванні розбіжностей із Києвом і попередили про ризик подальшого загострення відносин.

Про це повідомляє Yonhap, інформує Новини.LIVE.

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Чому Південна Корея відкликала дипломатів з України

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хюн повідомив про рішення 27 жовтня під час парламентського розгляду роботи зовнішньополітичного відомства.

За його словами, причинами стали дипломатична суперечка з Україною та постійна загроза російських авіаударів.

На початку жовтня Сеул відкликав свого посла в Києві Пак Кі-чана, а згодом вирішив скоротити персонал посольства. Водночас основна частина дипломатичної місії залишається в Україні та продовжує працювати, зокрема для захисту громадян Південної Кореї.

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Чо Хюн не виключив, що суперечка може перерости в серйозніший конфлікт і зашкодити дипломатичним відносинам між двома країнами, якщо напруженість продовжить зростати.

Як Сеул оцінює подальшу підтримку України

Попри суперечку, міністр наголосив, що загальна підтримка України з боку Південної Кореї залишається незмінною.

Сеул продовжує брати участь у конференціях з відбудови України, надавати гуманітарну допомогу та долучатися до міжнародних зусиль, спрямованих на припинення війни.

Що відомо про суперечку між Південною Кореєю та Україною

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 23 жовтня Південна Корея вже відкликала одного зі співробітників свого посольства в Києві на тлі суперечки щодо розголошення інформації про передачу Сеулу двох військовополонених із КНДР. Сеул також розглядав скорочення дипломатичного персоналу через відсутність, на його думку, достатніх кроків України для врегулювання розбіжностей.

Також Новини.LIVE писали, що 20 жовтня Південна Корея вирішила відкликати додаткових співробітників посольства в Києві. Серед причин називали суперечку щодо полонених із КНДР і загрозу російських повітряних атак, водночас Сеул наголошував, що дипломатичні контакти з Україною триватимуть.