Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Республики Корея Чо Хёном. Фото: МИД Украины

Киев и Сеул договорились оставить в прошлом конфликт, связанный с разглашением данных о пленных из КНДР. Министр иностранных дел Андрей Сибига после беседы с южнокорейским коллегой на саммите G7 заявил о восстановлении доверия. Сеул также пообещал не сокращать гуманитарную поддержку Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Украина и Южная Корея возобновляют диалог после дипломатического скандала

Украина и Южная Корея работают над восстановлением доверительных отношений. Во вторник, 10 ноября, глава украинского МИД Андрей Сибига встретился со своим коллегой Чо Хёном. Беседа дипломатов состоялась в кулуарах министерской встречи стран «Группы семи».

Украинский министр остался доволен результатами беседы. В эфире национального телевидения он рассказал, что политики откровенно обсудили все недавние недоразумения. Сибига уверен, что теперь страны готовы предпринять реальные шаги для налаживания полноценного сотрудничества.

"Мы заслуживаем чрезвычайно динамичных двусторонних отношений высокого уровня с Южной Кореей", — подчеркнул чиновник.

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По его словам, Киев очень ценит прошлую и будущую поддержку Сеула в борьбе за украинский суверенитет. Впоследствии в МИД Украины опубликовали высказывания Андрея Сибиги относительно переговоров.

"Провели содержательную беседу о путях завершения войны. Цению содержательные мысли министра Чо, основанные на собственном историческом опыте Республики Корея. Подтвердил готовность Украины развивать динамичное и прагматичное партнерство с Республикой Корея, основанное на взаимных интересах и общем понимании угроз безопасности, связанных с вовлечением КНДР в российскую агрессию", — отметил Андрей Сибига.

Позиция Сеула и гуманитарная поддержка Украины

В среду Министерство иностранных дел Южной Кореи также прокомментировало встречу. По информации ведомства, Чо Хён выразил надежду на мирное урегулирование всех споров. Несмотря на недавнюю скандальную ситуацию, Сеул не планирует приостанавливать программы помощи. Южная Корея и в дальнейшем будет искать возможности для передачи гуманитарных грузов и содействовать восстановлению украинских городов.

Дипломатический скандал возник на фоне прямого вмешательства Северной Кореи в войну. По совместным подсчётам Киева и Сеула, с начала 2024 года Пхеньян направил на помощь России от 14 до 15 тысяч своих военнослужащих. Подавляющее большинство этого контингента сейчас находится в Курской области. Там северокорейские солдаты помогают российской армии сдерживать наступление украинских сил.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре речь Владимира Зеленского в ООН вызвала волну возмущения в Южной Корее. Лидер корейской оппозиции Ли Чжэ Мён обвинил украинского президента в нарушении договоренностей из-за обнародования информации о двух бойцах КНДР, переданных Сеулу. По его словам, такая огласка поставила под угрозу безопасность Южной Кореи.

Параллельно Сеул отозвал из Киева сразу восьмерых дипломатов из-за скандала вокруг передачи корейских пленных. Правительство Республики Корея отметило, что диалог с Украиной зашел в тупик, поэтому кризис в отношениях между государствами рискует перерасти в еще более глубокий конфликт.

Впрочем, в МИД Украины опровергли слухи о том, что Южная Корея планирует разорвать дипломатические отношения. Пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий подчеркнул, что ситуация в СМИ была представлена искажённо, а дипломаты обеих стран ведут постоянные переговоры, чтобы не допустить разрушения двусторонних отношений.