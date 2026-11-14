Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Саліхом порушив питання гуманітарної допомоги на тлі російських атак на українську енергетичну систему. Зокрема, він попросив структури ООН визначити відновлення електро- та теплопостачання одним із головних напрямів підтримки напередодні зими.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає Новини.LIVE.

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На чому Сибіга просить зосередити допомогу ООН

Сибіга наголосив, що через постійні російські удари енергетична інфраструктура потребує невідкладної допомоги.

Верховний комісар ООН у справах біженців Бархам Саліх і очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Він закликав міжнародні організації спрямовувати ресурси на відновлення електроенергії та тепла, адже від цього залежить безпека й життя цивільного населення.

"З огляду на те, що Росія продовжує завдавати ударів по енергосистемі України напередодні зими, я повторно закликав агентства ООН приділяти першочергову увагу відновленню енергопостачання та теплопостачання в межах гуманітарної допомоги, спрямованої на порятунок життів", – озвучив Сибіга.

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Окремо міністр звернув увагу Бархама Саліха на російські атаки проти гуманітарних операцій і об'єктів міжнародних організацій в Україні. За його словами, під обстріли потрапляють, зокрема, гуманітарні конвої ООН та складські приміщення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Всесвітньої продовольчої програми та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Сибіга закликав Організацію Об'єднаних Націй використати всі доступні механізми, щоб домогтися відповідальності Росії за такі дії. Він також підкреслив, що для реального захисту цивільних і гуманітарних працівників необхідне стале припинення вогню, якого можна досягти лише за умови посилення міжнародного тиску на Москву.

Як повідомляли Новини.LIVE, Андрій Сибіга подякував Норвегії за рішення не допускати до країни російських і білоруських професійних спортсменів та членів їхніх команд, які планують брати участь у спортивних змаганнях. Він наголосив, що Осло не підтримує повернення представників країн-агресорок до міжнародного спорту на тлі війни проти України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сибіга зустрівся з очільницею МЗС Нігерії Б'янкою Одумегву-Оджукву. Сторони домовилися поглиблювати співпрацю у сфері продовольчої безпеки та спільно протидіяти вербуванню громадян Нігерії до російської армії.